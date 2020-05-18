Тайна перевала Дятлова: кто мог быть убийцей 

Уже более 60-ти лет не утихают страсти по поводу разгадки тайны перевала Дятлова . И ровно столько же времени исследователям этого ребуса не дает покоя самая загадочная фигура этой странной экспедиции — личность Семена Золотарева. Не все так просто с этим участником группы под руководством Игоря Дятлова. Мы уже писали об этом человеке и его внезапном появлении в составе команды туристов. Но вот какой парадокс: чем больше пытаешься вникнуть в подробности его биографии, тем больше возникает вопросов относительно его личности и целей, с которыми он вошел в состав группы.

Начнем с того, что получилось так, что абсолютно никто, как писала «СП», не был в курсе, кто он такой и откуда прибыл, хотя примерно было известно, что он изъездил страну и побывал во многих точках Советского Союза, а также что уже давно занимается туризмом. Среди 20-летних студентов он, 38-летний, был настоящей «белой вороной», и никакие общие интересы или увлечения (кроме гор, разумеется) его не связывали с остальными участниками этого похода. Каким же образом он стал десятым членом группы, если заранее все обязанности в этом коллективе были уже распределены и закреплены за каждым?

Дело в том, что буквально за несколько дней до старта этой экспедиции из ее состава по неизвестной причине внезапно был исключен студент УПИ Владислав Биенко. «Зарубило» его руководство профкома университета, поставив тому в вину тот факт, что он не участвовал в летней отработке, которая практиковалась в советское время во всех учебных заведениях страны — как в средней школе, так и в вузах. А если не участвовал в отработке, значит, никуда, дескать, не поедешь. Но кому понадобилось ждать фактически полгода, чтобы «припомнить» Биенко старые грехи, которые в те времена, несмотря на «требования» летней отработки нескольких дней, практически никогда строго не контролировали, а смотрели на эту формальность сквозь пальцы, никому ничего не припоминая?

Возникает единственное предположение: необходимо было освободить одно место в группе, а попросту говоря — расчистить путь для другого участника — Золотарева. Стремительность, с какой произошла эта рокировка, наводит еще на один вывод: в скоропостижной замене были задействованы непростые лица или силы — возможно, спецслужбы. В те времена один короткий звонок мог решить любой вопрос, и те, кому звонили, даже не задавали никаких вопросов. Сам Золотарев объяснил свое появление в группе простой формальностью: ему, дескать, надо сходить еще в один турпоход, чтобы повысить свой спортивный разряд.

Более того, отправившийся с группой Дятлова Золотарев пошел в экспедицию, числившись в составе совершенно другой группы, которая стартовала в тот же день. Как такое оказалось возможным? Видимо, для «третьих лиц», пославших его в этот поход, время играло исключительное значение, если учесть, что дятловцы заканчивали свой переход через перевал на несколько дней раньше тех туристов, в коллектив которых Золотарев был включен изначально. А значит, требовалась «пожарная» срочность, и человек, с такой легкостью решивший эту непростую задачу, обладал большой властью, а силы, которые он представлял, были поистине могущественными.

Теперь о личности самого Золотарева. Когда он попал в группу, то представлялся весьма коротко: «Зовите меня просто Саша!». Как это Семена могли звать Сашей? Кем же он был, этот Золотарев? Еще при жизни являясь «закрытой книгой» для окружающих, он и после своей смерти оставил немало загадок. Например, при эксгумации его тела после гибели на перевале судмедэксперты обнаружили на его зубах налет табака, характерный для заядлых курильщиков. Но все, кто знал его при жизни, уверяли, что никогда ни видели его курящим — по их словам, он просто никогда не курил. Курил в группе только Александр Колеватов — и никто кроме него.

Еще одной загадкой является наличие на теле Золотарева наколок, о которых «СП» писала ранее. «Гена». На тыле правого предплечья в средней трети татуировка с изображением свеклы и буквы + С, на тыле левого предплечья татуировка «Г. С ДАЕРММУАЗУАЯ», пятиконечная звезда и буква С, «Г + С + П = Д» и цифры 1921 год. Но никто из знакомых или коллег Семена никогда не видел и не мог припомнить, чтобы у Золотарева на теле вообще когда-либо были татуировки. Сохранилось много его послевоенных фотографий, и на всех он запечатлен без наколок. Когда же они появились? Поговаривают, что настоящее его тело после трагедии забрали, а на его место подкинули труп убитого уголовника. Но ни один человек не набьет себе татуировку с чужим именем. И тем более ни один урка не будет накалывать себе такую абракадабру, как «Г. С ДАЕРММУАЗУАЯ».

Что же касается пресловутого «Гены», то, возможно, подмена тела действительно имела место. Ведь по странному стечению обстоятельств, лицо «Гены» было обезображено намного сильнее, чем у остальных участников похода. И определили, что это именно Золотарев только методом исключения, когда все остальные тела были уже опознаны. Так кем же был на самом деле этот «Семен-Саша-Гена»? И какое отношение он имеет к Золотареву и трагедии на перевале Дятлова? Пока остается только гадать.