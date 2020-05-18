Почему в СССР милицейские машины были желтыми 

После распада СССР структура исполнительной власти пережила существенные реформы. Новому поколению слово "милиция", например, режет слух. Многие помнят, что даже машины были желтого цвета. "Рамблер" рассказывает, почему для правоохранительных органов был использован такой яркий цвет.

В СССР машины красили в разные цвета. Сначала, например, использовали бирюзовый. Потом были эксперименты с другими яркими цветами, но в конце концов остановились на желтом.

Желтый цвет был выбран для того, чтобы привлекать внимание. Так, граждане могли быстро найти милицию в потоке и обратиться при чрезвычайной ситуации. Также считалось, что желтая машина может отпугнуть преступника, если она привлечет его внимание и он увидит ее на улице. Лучшими цветами для привлечения внимания были признаны желтый и красный, но вторым традиционно обозначают пожарные машины, поэтому был выбран первый. Такую же функцию несли синие полосы с надписью "милиция". Они помогали не только отличать машины, но и привлекать внимание.

Некоторые уверены, что белые машины появились после 1991 года. Однако на самом деле их начали производить еще во время перестройки. Так, желтый перестал быть актуальным, поэтому его заменили на белый, как во многих других странах. От советских машин у полиции осталась только белая полоска. Сейчас в России желтые служебные машины можно встретить только у скорой, такими обладают реанимационные машины. Это также сделано для того, чтобы привлечь внимание автомобилистов.