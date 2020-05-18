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Кому в СССР отказывали в принятии в комсомол 

Русская семерка 46 минут назад
Кому в СССР отказывали в принятии в комсомол
Фото: Русская семерка
Членство в ВЛКСМ для многих представителей советской молодежи было формальностью. Однако на не вступивших по разным причинам в этот Союз накладывались серьезные ограничения — без комсомольского билета не принимали во многие вузы, не выпускали за границу. Кроме того, нечего было мечтать и о партийной карьере, служившей в СССР серьезным социальным лифтом в продвижении по карьерной лестнице.

Как вступали в ВЛКСМ

Комсомольцем в Советском Союзе можно было стать, будучи в возрасте от 14 до 28 лет. В основном, в ряды ВЛКСМ вступали школьники— пионеры. Для этого нужно было выучить Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, формально — иметь еще и характеристики от действующих членов ВЛКСМ или члена компартии, но эта условность не везде соблюдалась. Принимали практически всех желающих, поскольку у райкомов и горкомов ВЛКСМ, как правило, существовал план приема, и они стремились его выполнять. В связи с этим, в последние годы существования СССР в Союзе состояло подавляющее большинство советской молодежи (свыше 60 процентов), что существенно формализировало сам факт членства в ВЛКСМ и снижало социальную значимость этой организации.

Кому отказывали в приеме в Союз

Родившийся в первые годы советской власти, комсомол во время ее становления и расцвета в СССР был ключевой, самой влиятельной молодежной организацией Советского Союза. Комсомольцами хотели стать почти все подростки страны, но принимали в ВЛКСМ не каждого. В 20 — 30 годы ХХ века комсомольцами не могли стать дети «врагов народа», «социально чуждых элементов» из числа дореволюционной знати. Известный советский писатель Даниил Гранин, по собственному признанию, был как раз сыном репрессированного, и его по этой причине долго не принимали в комсомол. В конце концов, Гранин добился зачисления в ВЛКСМ, что впоследствии благоприятно сказалось на его партийной карьере — писатель в свое время был даже членом бюро Ленинградского обкома КПСС. В более зрелом возрасте в комсомол не принимали судимых, хулиганов и пьяниц. Безусловно, теряли возможность вступления в ВЛКСМ подавшие документы в ОВИР (хотя при удачном разрешении вопроса об эмиграции членство в Союзе такому парню или девушке было ни к чему). По вышеперечисленным причинам из комсомола можно было и вылететь.

Знаменитости, которые не были комсомольцами

У композитора Владимира Дашкевича, автора музыки к таким полюбившимся массовому зрителю фильмам, как «Бумбараш», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Собачье сердце» и многим другим, отец был репрессирован, поэтому школьнику не стоило и мечтать о комсомоле. Дашкевич, тем не менее, беспрепятственно поступил в институт, и о членстве в ВЛКСМ за время учебы не задумывался. Однако потом, во время работы мастером на заводе, Дашкевича выбрали… в комсомольское бюро. Будущему композитору признаваться в том, что он не комсомолец, было неловко, и он смолчал. Какое-то время, до ухода в Гнесинский институт, Владимир Сергеевич даже возглавлял заводскую бригаду коммунистического труда. Президент Ассоциации каскадеров России, продюсер, актер и кинорежиссер Александр Иншаков был только пионером. Однако сегодня о ВЛКСМ Александр Иванович в целом хорошего мнения, и жалеет, что в современной России нет столь авторитетной молодежной организации, занимающейся массовой социализацией подрастающего поколения. Питерский журналист, режиссер и общественный деятель Александр Невзоров не только не попал в ряды ВЛКСМ, но, по собственному утверждению, был изгнан из пионеров за то, что ковырялся пионерским галстуком в носу. Певица Людмила Сенчина в комсомол вступить не успела — ее родители много ездили по стране. Поэтому никаких комсомольских премий заслуженная артистка России, в отличие, к примеру, от Льва Лещенко и Валентины Толкуновой, не получала.
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Истории , Лев Лещенко , Людмила Сенчина , Шерлок Холмс , Даниил Гранин , Александр Иншаков , Владимир Дашкевич , Валентина Толкунова , Александр Невзоров , КПСС
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