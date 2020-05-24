Как холера проникала в большие города 

Эпидемии холеры были спровоцированы бактерией Vibrio cholerae в результате повальной антисанитарии. Всего планета пережила семь пандемий холеры, последняя датирована 1961-1975 годами. "Рамблер" рассказывает, каким образом бактериальная инфекция заражала людей, проживающих в больших городах.

Vibrio cholerae не способна передаваться воздушно-капельным путем и через большую часть телесных жидкостей. В основном заражение происходит в результате исторжения из организма больного бактерии ввиду тяжелого приступа диареи, что является характерным симптомом болезни. Для инфицирования достаточно, чтобы здоровый человек выпил зараженную воду.

Холера достаточно давно живет на нашей планете, однако распространение болезни останавливало то, что человек по своей сути не склонен к копрофагии (поеданию экскрементов), а во-вторых, шанс того, что бактерия доберется до места размножения — тонкого кишечника — достаточно мал.

Бактерия получила возможность развития в человеческом организме только в 1816 году, когда в Индии произошла первая вспышка заболевания. В этом помогла урбанизация, в результате которой сильно выросла плотность населения, что спровоцировало начало более тесных контактов человека с человеком.

Если торговые пути между новыми мегаполисами совершенствовались, то санитарная обстановка — нет, благодаря чему в питьевую воду попадали нечистоты.

Наличие благоприятной среды позволило Vibrio cholerae эволюционировать быстрее, что повлияло на смертоносность бактерий. В результате первая пандемия унесла жизни тысячи британских солдат, миллионов индийцев и более ста тысяч людей на острове Ява. В середине XIX века холера добралась до России и европейских стран, оставив около 60 000 жертв в каждом государстве. Позже болезнь распространилась в Северной Америке, отправив на тот свет 250 000 человек. В 1860 году зараза вновь активизируется: в нашей стране умирает миллион русских, а в Европе — почти полтора миллиона человек. До 1923 года отмечено еще 10 млн жертв, а в последний раз пандемия проявила себя в 1961 году. После до эпидемии бактериальной инфекции не доходило, хотя единичные случаи и локальные очаги фиксируются до сих пор.