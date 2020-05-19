Что выдает человека, выросшего в бедности

История знает множество примеров, когда дети из бедных семей добивались больших высот и даже становились миллионерами. Однако, даже если во взрослой жизни уровень благосостояния человека довольно высок, узнать о том, что он вырос в отнюдь не обеспеченной семье, можно, обратив внимание на его привычки. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Склонность к перееданию и боязнь выбрасывать еду

Ученые из Техаса провели эксперимент, в котором приняли участие несколько десятков женщин. Половина из них родилась в небогатых семьях, другая половина с ранних лет ни в чем не знала нужды. Всем девушкам предложили бутылку калорийной газировки, после чего подали обед. В итоге, даже несмотря на отсутствие чувства голода, женщины из бедных семей съели всю еду подчистую.

Любовь к риску и импульсивное поведение

По мнению специалистов, люди, выросшие в бедности, чаще идут на риск, потому что им нечего терять. Иной раз азарт помогает им преумножить свое состояние. Кроме того, они не боятся инвестировать средства в новые проекты, которые могут не принести прибыли.

Расточительность и склонность приобретать бесполезные вещи

Родительская экономия буквально на всем так или иначе откладывает отпечаток на детях. В итоге, вырастая, они отказываются ограничивать себя в своих желаниях и нередко тратят деньги на вещи, которые им не нужны. К таким людям можно отнести владельцев новомодных смартфонов или роскошных автомобилей, купленных в кредит.