Когда девочек на Руси стали называть Александрами

Имя великого македонского царя-завоевателя до сих пор является одним из самых популярных у всех европейских народов. В России Александрами называют как мальчиков, так и девочек, но как же получилось, что это имя абсолютно одинаково — и притом так странно — сокращается для мужчин и женщин?

Происхождение имени

Имя Александр имеет древнегреческие корни и состоит из двух частей: «алексо» значит «защищать», а «андрос» — «мужчина». Самый известный носитель этого имени, создатель античной мировой державы Александр Македонский, получил его в честь одного из своих предшественников — македонского царя Александра I.

Первые женщины, названные Александрами, — это дочери известных монархов, как, например, мифологическая троянская царевна-прорицательница, известная еще как Кассандра, и новообращенные христианки-римлянки. С рождения они имели другие имена, однако в раннехристианский период отстаивать право на новую веру, да еще будучи женщиной, было весьма опасно и для этого требовалось немало мужества. Именно чтобы получить его у небес, будущие древнеримские великомученицы и брали себе при крещении известное им имя, несущее в себе сразу две нужные ипостаси — защиту и мужество.

Появление Александров в России

Благодаря тому, что уже в первые века христианства на Руси сформировалась традиция давать младенцам имена в честь памятного дня того или иного святого, появились и первые Александры. И если мальчиков — Александров было много, они часто росли в семьях офицеров, то девочек так называли крайне редко — и в основном после начала правления в России императора Александра I.

Хотя Александры встречались и раньше, за редким исключением это имя давалось лишь в качестве новопринятых имен княжон царской крови. Например, начиная с XVI века, многие женщины из великокняжеского рода при вынужденном постриге в монахини брали себе имя Александра, таким образом сразу обозначая в монастыре свой высокий статус и положение, требующее особого мужества. Александром Александровичем император Александр I разрешил именоваться кавалер-девице, первой русской женщине-офицеру Надежде Дуровой.

Но после смерти старшей дочери императора Александра II Александры этим именем перестали называть княжон царской фамилии.

С XIX века в благородных семьях встречались женские формы этого имени — но, как правило, лишь у весьма прогрессивных родителей, считавших, что их девочки должны быть не хуже, чем их мальчики. Или же в семье не было наследника, и тогда все надежды и чаяния родственников были связаны с единственным отпрыском, пусть и женского пола, но потенциально мужественной и благородной Александрой. Иными словами, в России обладательницы этого имени как бы условно по статусу были выше других женщин, почти приравнены к мужчинам.

Домашнее прозвище

Дома маленьких Александров часто звали сокращенно, а ведь такие формы имен образуются от особых, усеченных основ, сохраняющих лишь условную общность с основами полных имен. Сокращенные формы имеют свои специфические суффиксы, которые придают имени любимого чада уменьшительно-ласкательное звучание.

Так из Александра, Александрушки получился Алексаня, Саня, или Алексаша, а затем Саша. Но постепенно ласкательная форма этого имени уже на постоянной основе вошла в речевой обиход, стала бытовой и утратила свое первоначальное уменьшительное и нежное значение. Тогда возникла потребность в новом ласкательном прозвище любимого ребенка по имени Александр. И вот уже Саша превращается в Сашуру, а оттуда в Шуру, в Шурика.

Ну а поскольку девочки Александры по своей родовой значимости или бытовому статусу были важны не меньше, чем мальчики, то и уменьшительные имена для них оставались такими же.

Предполагается, что все Александры, неважно какого они происхождения, благородные и образованные, и независимо от пола — мужественные и стоически переносят любые превратности судьбы. Возможно, это действительно так, ведь в имени человека зачастую зашифровывается его главная и определяющая жизненная характеристика.