Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Год без лета»: что происходило в насмерть замерзающем мире 

Мария Сергеева 2 часа назад
Год без лета: каким был аномальный холод 1816 года
Фото: Открытые источники
Произошедшее в эпоху Нового времени грандиозное событие, связанное с временными климатическими изменениями, окрестили "Год без лета" или "Тысяча восемьсот насмерть замерзший". В 1816 году Европу накрыло холодным покрывалом, люди замерзали вплоть до апреля, однако и летние месяцы не радовали теплом. О том, что происходило в пострадавших от холода странах — в материале "Рамблера".
Тяжелая ситуация была во Франции и Германии, где грады и дожди, шедшие с мая по август, практически не прекращались. Такая климатическая аномалия нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству: хлеб и зерно прогнили, посевы поразила спорынья (род грибов, паразитирующих на некоторых злаках), которая оказывала негативное воздействие на здоровье людей. Французы пытались восполнить недостаток хлеба за счет его закупок в России, однако изделий все равно не хватало. В европейских странах цены на хлеб увеличились в десять раз. Это спровоцировало массовую миграцию людей из Германии в Новый Свет.
В России ситуация была получше. Согласно некоторым источникам, особых проблем с погодой и урожаем не было, а по другой информации, о локальности "малого ледникового периода" говорить не приходится — он затронул и россиян.
Летняя температура в европейских странах в 1816 году:
Giorgiogp2
Аномальная температура держалась на протяжении трех лет — с 1816 по 1819 годы.
Причиной такого климатического феномена ученые называют извержение вулкана Тамбора на индонезийском полуострове Сумбава в 1815 году. Дело в том, что извержение было настолько мощным, что в 70 раз превосходило силу взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Происшествие унесло рекордное число человеческих жизней 71 000, а частички серной кислоты и пепла распространились на большую часть планеты, образовав непроницаемую для солнечных лучей пленку, что и стала виновником "малого ледникового периода".
Видео дня. Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Живые мертвецы
Живые мертвецы
Каким в жизни был разведчик Штирлиц
Каким в жизни был разведчик Штирлиц
Как выглядит и чем занимается жена Мясникова
Как выглядит и чем занимается жена Мясникова
Почему нельзя здороваться через порог
Почему нельзя здороваться через порог
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Ворона протолкала ежа через дорогу
00:27
Ворона протолкала ежа через дорогу
Безумный мир
В небе над Кубанью заметили ведьму
00:25
В небе над Кубанью заметили ведьму
Безумный мир
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
03:13
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
Безумный мир
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
01:53
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
Безумный мир
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
00:35
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
Безумный мир
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
00:11
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
Безумный мир
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
10:48
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение