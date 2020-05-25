Год без лета: каким был аномальный холод 1816 года

Произошедшее в эпоху Нового времени грандиозное событие, связанное с временными климатическими изменениями, окрестили "Год без лета" или "Тысяча восемьсот насмерть замерзший". В 1816 году Европу накрыло холодным покрывалом, люди замерзали вплоть до апреля, однако и летние месяцы не радовали теплом. О том, что происходило в пострадавших от холода странах — в материале "Рамблера".

Тяжелая ситуация была во Франции и Германии, где грады и дожди, шедшие с мая по август, практически не прекращались. Такая климатическая аномалия нанесла серьезный удар по сельскому хозяйству: хлеб и зерно прогнили, посевы поразила спорынья (род грибов, паразитирующих на некоторых злаках), которая оказывала негативное воздействие на здоровье людей. Французы пытались восполнить недостаток хлеба за счет его закупок в России, однако изделий все равно не хватало. В европейских странах цены на хлеб увеличились в десять раз. Это спровоцировало массовую миграцию людей из Германии в Новый Свет.

В России ситуация была получше. Согласно некоторым источникам, особых проблем с погодой и урожаем не было, а по другой информации, о локальности "малого ледникового периода" говорить не приходится — он затронул и россиян.

Летняя температура в европейских странах в 1816 году:

Giorgiogp2

Аномальная температура держалась на протяжении трех лет — с 1816 по 1819 годы.

Причиной такого климатического феномена ученые называют извержение вулкана Тамбора на индонезийском полуострове Сумбава в 1815 году. Дело в том, что извержение было настолько мощным, что в 70 раз превосходило силу взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Происшествие унесло рекордное число человеческих жизней 71 000, а частички серной кислоты и пепла распространились на большую часть планеты, образовав непроницаемую для солнечных лучей пленку, что и стала виновником "малого ледникового периода".