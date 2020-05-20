«Варяг»: как на самом деле погиб легендарный крейсер

«Мультипликационный» капитан Врунгель пел: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Все это можно было отнести и к спущенному на воду крейсеру. Неизвестно, кому в голову пришло назвать корабль «Варягом». Так называли не только викингов, но и «чужих», тех, кто был не одного роду-племени с русскими, чужаков. Соответственно, называть русский корабль «Варягом» было не самым лучшим решением. «Варяг» был на чужбине «рожден» — его построили в Филадельфии, и в чужих водах нашел свою смерть.

«Прирожденный неудачник»

Разговоры о том, что «Варяг» обречен на, как минимум, не самую благодарную судьбу шли на протяжении всей его жизни. Капитан крейсера Руднев был недоволен слабой ремонтной базой, дефектами, допущенными при строительстве, и неудачной конструкцией котлов Никлосса. Капитан утверждал, что через несколько лет крейсер не сможет развить необходимую скорость в 14 узлов, что сведет на нет все его преимущества. По некоторым данным, недовольство было настолько сильным, что даже рассматривался вариант о возврате корабля для ремонта. На испытаниях в октябре 1903 года «Варяг» тем не менее развил скорость, почти равную скорости при первоначальных испытаниях. Котлы Никлосса много лет исправно служили на канонерской лодке «Храбрый»; броненосец «Ретвизан», построенный на той же верфи Ч. Крампа, также не имел с котлами Никлосса больших проблем. Руднев, таким образом, только «накликал» беду, а его оправдательные отчеты грешат многочисленными неточностями

«Шапками закидаем»

Бой при Чемульпо до сих пор еще является темной страницей русской военной истории. Его итоги неутешительны, а факты об этом сражении грешат противоречиями и откровенными неувязками.

8 февраля 1904 года японская эскадра под командованием контр-адмирала Уриу блокировала нейтральный корейский порт Чемульпо, где стояли на рейде два русских корабля — крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Кроме русских кораблей, в порту были и суда других стран. Японские корабли пришли в порт для высадки десанта и русские корабли им не препятствовали.

9 февраля капитан «Варяга» Всеволод Федорович Руднев получил от Уриу ультиматум: до 12 часов покинуть порт, иначе русские корабли будут атакованы на рейде. Руднев решил с боем прорываться в Порт-Артур. Под русскую музыку и «Ура» с иностранных кораблей «Варяг» с «Корейцем» пошли к выходу из гавани. Бой, однако, не заладился с самого начала.

Он продолжался около часа, за это время «Варяг», по рапорту его командира, выпустил больше тысячи снарядов (цифра явно завышенная), а «Кореец» — 52. По итогам сражения было принято решение пересадить команду крейсера на иностранные корабли, а сами суда уничтожить.

«Кореец» был взорван, а «Варяг» по непонятной причине затоплен. Как утверждают сами японцы, в бою при Чемульпо их корабли остались невредимыми. «В этом бою неприятельские снаряды ни разу не попали в наши суда и мы не понесли ни малейших потерь».

«Выдуманный друг»

«Варяжцы» стали героями России. Не преуменьшая личной отваги каждого моряка, стоит, однако, признать, что подвиг «Варяга» был сильно преувеличен. Моряков везде встречали толпы радостного народа, им устраивали приемы и обеды, их принял сам Николай II , щедро наградив всех членов экипажа.

Первыми назвали бой геройским два человека — наместник императора на Дальнем Востоке генерал-адъютант адмирал Е. А. Алексеев и старший флагман Тихоокеанской эскадры вице-адмирал О. А. Старк. Вся обстановка свидетельствовала о том, что вот-вот начнется война с Японией. Но они, вместо того чтобы подготовиться к отражению внезапного нападения противника, проявили полную беспечность, а если точнее — преступную халатность. После фиаско, которым обернулось сражение при Чемульпо, генералам необходимо было «забелить» эту неудачу. В итоге ее не просто «забелили», но и выставили как подвиг.

Выкуп заложников

Загадка того, почему Руднев не взорвал «Варяг», а просто затопил, не разгадана до сих пор. По сути, капитан просто подарил крейсер японцам. В 1905 году японцы подняли «Варяг» и ввели в состав своего флота под именем «Сойя». Целых десять лет крейсер, щедро подаренный Рудневым, служил Японии. Россия выкупила «Варяг» у бывших врагов только во время Первой мировой войны, в 1916 году, вместе с другими захваченными кораблями Первой Тихоокеанской эскадры.

И снова в заложниках

Как можно понять, «Варяг» был не самым удачливым кораблем российского флота. 22 марта 1916 года крейсер, получивший прежнее название, был зачислен в состав флотилии Северного Ледовитого океана в качестве флагмана, и 27 марта 1916 года на нем снова был поднят Георгиевский вымпел. При всем при этом было очевидно, что многострадальному крейсеру был необходим серьезный ремонт.

В феврале 1917 года его отправили на судоверфи в Глазго. Все бы ничего, но случилась революция. Британия воспользовалась моментом и конфисковала крейсер за долги царского правительства, а в 1920 году продала его Германии как металлолом.

«С глаз долой»

После всех праздничных мероприятий, установки памятника (построенного на деньги народа), о «Варяге» забыли почти на полвека. 8 февраля 1954 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР «О награждении медалью „За отвагу“ моряков крейсера „Варяг“». Самому старшему из варяжцев, Федору Федоровичу Семенову, исполнилось 80 лет. Затем нашли остальных. Всего в 1954—1955 гг. медали получили 50 моряков с «Варяга» и «Корейца». Забвение «Варяга» было, конечно, не случайным. Созданный царскими генералами «подвиг» не котировался советскими историками, вспомнили о крейсере уже после смерти Сталина, в очередной раз занявшись переписыванием истории.

Смерть «Варяга»

«Варяг» даже умер как-то нелепо. В 1920 году, следуя на разборку, крейсер сел на камни и затонул у берегов Южной Шотландии, в заливе Ферт-оф-Клайд, недалеко от поселка Ленделфут. Рожденный в Филадельфии, прослуживший десять лет японцам, легендарный крейсер умер в чужом море. «Варяг» оправдал свое название, капитан Врунгель был прав.