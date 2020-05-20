Почему 20 мая вода меняла свои свойства 

Не каждый день имеет такое значение, как 20 мая. По церковному календарю, как выяснил "Рамблер", этот день называли Купальницей.

При этом считалось, что в этот день вода становится целебной и чудотворной. Особенно целебной становится вода из природных источников — морей, рек, озер, прудов и ручьев. В народе верили, что следует искупаться в реке или пруду, чтобы набраться здоровья на год вперед.

С утра люди выставляли на улицу полные ведра воды и верили, что к полудню вода напитывается силой солнечных лучей. Водой, "заряженной солнцем" обливались, ожидая, что она придаст силы, бодрости и здоровья.

"На Купальницу надобно времени не упустить, да и силы не растерять", — говорили в народе.

На 20 мая приходится и несколько народных примет, связанных с водой. Так, дождь 20 мая предвещает теплый сентябрь и обильный урожай малины и калины.