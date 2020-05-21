Как Гитлер стал рекламой водки 

Личность одного из главных злодеев мировой истории Адольфа Гитлера до сих пор становится предметом шумных обсуждений. Художник превратившийся в жестокого диктатора и главного идеолога террора, охватившего мир в прошлом веке, не перестает будоражить умы и фантазии современных людей.

Как выяснил "Рамблер", однажды лицо фюрера даже стало рекламой водки. Так, украинское отделение британского рекламного агентства Ogilvy & Mather придумало для чешской водки Amundsen Vodka кампанию, о которой заговорил весь мир.

Случилось это в 2011 году и лицо Гитлера появилось на рекламных банерах.

Ogilvy & Mather

Фишка чешской водки была в том, что она проходила шестикратную дистилляцию (перегонку). Так, даже некачественный продукт превращается в нечто достойное. Эту идею и обыграли с помощью лица Гитлера: спустя шесть этапов очистки даже он превращается в "зайку". Так и водка после шести перегонок становится особенно чистой.

Конечно, среди левых и еврейских организаций возникли возмущения по поводу использования такой исторической фигуры, однако это только повысило интерес к товару.