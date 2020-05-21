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Ученые раскрыли секрет покрытия гробниц древнеегипетских мумий 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Ученые раскрыли секрет гробниц древнеегипетских мумий
Фото: Lenta.ru
Ученые Британского музея раскрыли состав вещества, которым в Древнем Египте покрывали гробы мумий. Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты взяли для исследования 100 образцов черного затвердевшего материала, наслаиваемого на деревянные саркофаги между 1300 и 750 годами до нашей эры. Выяснилось, что липкое покрытие было сделано из смеси растительного масла, животного жира, древесной смолы, пчелиного воска и твердой сырой нефти. По словам ученых, возможно, в составе были и другие компоненты, которые в связи с давностью уже невозможно определить.
Сотрудник отдела научных исследований Британского музея, доктор наук Кейт Фулчер (Kate Fulcher) рассказала также причину, по которой мумии могли покрывать именно черным веществом. Исследователь объяснила, что это связано с богом возрождения Осирисом.
«Осириса часто изображают с черной кожей и под видом мумифицированного тела в погребальных текстах. Следовательно, можно утверждать, что практика нанесения такого покрытия на гробы связывает их с регенерацией», — сказала Фулчер.
Исследователь также отметила, что подобное вещество обнаружено в основном на гробницах социальных элит, что свидетельствует о малой доступности материала.
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