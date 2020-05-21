Как Сталин хотел отобрать у Турции Босфор и Дарданеллы 

Стремление к возврату СССР 26 тысяч км² турецких территорий, некогда принадлежащих России, по мнению ряда политических деятелей, положило начало Холодной войне между Советским Союзом и коалицией западных государств.

Сталин начал…

Понимая, что после окончания Великой Отечественной войны политическая карта мира неизбежно изменится, И. В. Сталин еще в марте 1945 года начал предпринимать решительные действия по укреплению дальнейшего, послевоенного, господства СССР на мировой арене. Советским Союзом были денонсированы советско-турецкие соглашения, заключенные в 1925 году. В 20-х годах Турции передали закавказские территории, которые принадлежали Российской империи со второй половины XIX века. Сталин предлагал туркам их вернуть обратно, чтобы впоследствии разделить между Грузией и Арменией. Речь шла о Карской области, юге Батумской области и Сурмалинском уезде (бывшая Эриванская республика). Как считал бывший министр иностранных дел России Игорь Иванов , на самом деле Сталина в основном интересовал доступ к Черноморским проливам, а при помощи территориальных претензий СССР просто давил на Турцию.

Турков поддержали англичане и американцы

Отвергнув все предложения Советского Союза по территориальным уступкам, Турция заручилась поддержкой в этом внешнеполитическом вопросе со стороны Великобритании и США. На Потсдамской конференции, состоявшейся в июле 1945 года, Черчилль выразил свою обеспокоенность тем, как протекают советско-турецкие переговоры. Молотов доложил, что в результате переговоров с турецким послом Селимом Сарпером советская сторона обозначила свою позицию по поводу территориальных претензий СССР к Турции. Доводы Советского Союза выражались в том, что союзный договор между странами позволит осуществлять совместную защиту новых границ СССР и Турции. Вместе с тем, советская сторона считает несправедливым отторжение ряда областей от Грузинской и Армянской ССР — их надо бы вернуть обратно. Кроме того, Молотов заявил о необходимости пересмотра результатов конвенции Монтре (1936 год), согласно которой проливы Босфор и Дарданеллы перешли под суверенитет Турции — СССР хотел бы устроить там военно-морскую базу. Впоследствии на конференции и Сталин подтвердил, что, контролируя эти проливы, небольшая Турция, поддерживаемая Великобританией, «не дает ходу» такой державе как Советский Союз. Молотов «на крайний случай» соглашался и на проливы, без территориальных уступок со стороны Турции. В качестве «аргумента» в пользу территориальной экспансии в пользу СССР советская сторона называла возвращение миллионной диаспоры армян, которые проживали после отторжения Турции от России на территории иностранного государства — якобы армяне после территориального передела сразу захотят вернуться на историческую родину.

Грузия и Армения тоже «за», но с оговорками

Руководители Грузинской и Армянской ССР горячо поддержали проект пересмотра советско-турецких соглашений. Однако возникли разногласия по поводу дележа «шкуры неубитого медведя» — Армении планировалось передать львиную долю возвращенной территории, чем грузинское руководство оказалось весьма недовольно — они считали, что справедливо все поделить пополам. В кулуарах Кремля велись разговоры о том, что в случае удачной реализации данного проекта СССР не остановится на достигнутом и будет предъявлять новые территориальные претензии к туркам.

Чем все это кончилось