Россияне рассказали, как пандемия «растоптала» их жизни 

Практически на любом человеке в любой стране мира хоть как-то отразилась пандемия коронавирусной инфекции. При этом у миллионов людей с приходом жизнь изменилась кардинально..

Как выяснил "Рамблер", самые тяжелые изменения касались финансовой стороны жизни — очень многие потеряли работу или лишились серьезной части заработка. Тех же, чьи кошельки не стали тоньше с наступлением пандемии, оказалось в нашей стране не так много.

"Работала в сфере торговли, руководителем, как только начался карантин, сразу было понятно, что это надолго, и не так страшен сам карантин, как его последствия. Собрала все сопли в кулак, и пошла работать продавцом в продуктовый магазин…"

"Мужа отправили в отпуск за свой счёт. Устроился на доставку, я ему помогаю, с ним езжу, своей работой занимаюсь в выходные. Доставок адски много, а многие не понимаю истерят и названивают с криками и орами. Работаем с 8 утра до 8-10 вечера в пятидневку…"

"У нас есть знакомый, бизнес у него был, а сейчас в такси работает в туфлях за 40 тысяч…"

"Я бухгалтер, но по ходу скоро пойду мыть полы, так как кредит сам себя не заплатит. "

"Была заместителем директора в магазине одежды, теперь развожу банковские карты…"

"Работала тренером по фитнесу почти 15 лет, распустили сразу без компенсаций, онлайн формат дохода не приносил, месяц просидела и пошла работать заправщицей на АЗС".

Оказывается, очень многие пошли работать "на доставку", хотя долгое время занимали высокие должности в организациях, которых сейчас подкосила пандемия.