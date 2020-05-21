Россияне рассказали, как пандемия «растоптала» их жизни 

Практически на любом человеке в любой стране мира хоть как-то отразилась пандемия коронавирусной инфекции. При этом у миллионов людей с приходом жизнь изменилась кардинально..
Как выяснил "Рамблер", самые тяжелые изменения касались финансовой стороны жизни — очень многие потеряли работу или лишились серьезной части заработка. Тех же, чьи кошельки не стали тоньше с наступлением пандемии, оказалось в нашей стране не так много.
"Работала в сфере торговли, руководителем, как только начался карантин, сразу было понятно, что это надолго, и не так страшен сам карантин, как его последствия. Собрала все сопли в кулак, и пошла работать продавцом в продуктовый магазин…"
"Мужа отправили в отпуск за свой счёт. Устроился на доставку, я ему помогаю, с ним езжу, своей работой занимаюсь в выходные. Доставок адски много, а многие не понимаю истерят и названивают с криками и орами. Работаем с 8 утра до 8-10 вечера в пятидневку…"
"У нас есть знакомый, бизнес у него был, а сейчас в такси работает в туфлях за 40 тысяч…"
"Я бухгалтер, но по ходу скоро пойду мыть полы, так как кредит сам себя не заплатит. "
"Была заместителем директора в магазине одежды, теперь развожу банковские карты…"
"Работала тренером по фитнесу почти 15 лет, распустили сразу без компенсаций, онлайн формат дохода не приносил, месяц просидела и пошла работать заправщицей на АЗС".
Оказывается, очень многие пошли работать "на доставку", хотя долгое время занимали высокие должности в организациях, которых сейчас подкосила пандемия.
"Заметила сейчас стали приезжать курьеры женщины взрослые и солидные мужчины, раньше было редкостью, в основном ребята были из ближнего зарубежья (очень сменился контингент…", — заметила в Сети москвичка.