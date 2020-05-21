«Они расстреливают меня за хлеб и жвачку»

Во время Второй мировой войны из американской армии дезертировали порядка 50 тысяч человек. Притом участвовали в настоящих боях всего 10% солдат. Выделяется из общего списка Эдвард Словик — единственный американский военнослужащий, подвергнутый военному трибуналу и казненный за дезертирство. "Рамблер" рассказывает его историю.

В связи с тем, что зачастую дезертиры объединялись в группировки и грабили банки, борьба с оставившими военную службу людьми была актуальной. Боле 21 000 солдат получили различные наказания за уклонение от исполнения обязанностей, было вынесено 49 смертных приговоров, но только один был приведен в исполнение.

Суть дела, по мнению самого Словика, заключалась в том, чем он занимался с детства. Еще в 12 лет будущий дезертир начал воровать, спустя пять лет его арестовали в первый раз. Все закончилось УДО в 1938 году, однако парень продержался всего несколько месяцев и после угона машины снова сел в тюрьму.

В 1942 году Словик вновь освободился и, можно сказать, остепенился: нашел работу и женился. Из-за судимости парень был непригоден для службы в американских войсках, однако после первой годовщины свадьбы его перевели в другую категорию и призвали в армию.

Новоявленный солдат прибыл во Францию 20 августа 1944 года и вскоре понял, что он "не был создан для боя". Восьмого октября парень попросил командира роты перевести его в тыл, объяснив желание страхом прохождения службы в стрелковой роте. Однако капитан не проникся историей Словика и отправил его в стрелковый взвод.

На следующий день парень сбежал. Его дезертирство заметили и дали ему несколько возможностей разорвать записку, в которой он пишет о побеге из армии. Словик ответил отказом, из-за чего был взят под стражу и помещен под суд. Военно-юридическая служба пыталась убедить солдата отказаться от своих слов, направив его в другой полк, но парень, будучи убежденным в том, что ему грозит только тюрьма, отказался.

Прошение о помиловании, написанное потихоньку осознающим свое положение Словиком, было отклонено Дуайтом Эйзенхауэром из-за того, что дезертирство стало очень серьезной проблемой для американских войск во Франции. Приговор был утвержден приказом тогдашнего президента США, что стало абсолютным шоком для дезертира, который рассчитывал на тюремный срок.

Wikipedia

Казнь состоялась 31 января 1945 года. Тогда Словик сказал солдату, который находился рядом с ним во время подготовки к исполнению приговора:

«Они не расстреливают меня за дезертирство из армии США: тысячи парней сделали то же самое. Им просто необходимо сделать из кого-то пример, и этот кто-то — я, потому что бывший заключённый. Я крал вещи, когда я был ребёнком, и это то, за что они расстреливают меня. Они расстреливают меня за хлеб и жевательную резинку, которые я украл, когда мне было 12 лет».

Американскому солдату, прослужившему всего пару месяцев, на момент исполнения приговора было 24 года. Его похоронили рядом с военнослужащими, казненными за изнасилования или убийства. Только в 1987 году Рональд Рейган дал согласие на перевозку останков Словика из Франции в США, чтобы перезахоронить его рядом с женой.

История американского военнослужащего упоминается в нескольких книгах. Кроме того, в 1974 году вышел фильм "Казнь рядового Словика", рассказывающий о произошедших с 24-летним парнем событиях.