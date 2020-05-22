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Мужчина сходил к стоматологу и озолотился 

Lenta.ru 3 часа назад
Мужчина сходил к стоматологу и озолотился
Фото: Lenta.ru
Житель австралийского города Кеперра, штат Квинсленд, купил лотерейный билет после похода к стоматологу и озолотился. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Победитель рассказал, что был расстроен, что дантист удалил ему зуб, и решил сохранить его в мешочке на удачу. Чтобы поднять себе настроение после похода к стоматологу, он решил сыграть в лотерею, вооружившись своим новым талисманом.
В результате произошедшего в этот же день розыгрыша мужчина сорвал джекпот в миллион австралийских долларов (46,7 миллиона рублей). Выигранные деньги он использует, чтобы выплатить ссуду на свой дом и помочь семье.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина попытал удачу в лотерее по дороге на собеседование и сорвал джекпот. Большую часть денежного приза победитель планирует инвестировать.
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