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75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР 

Газета.Ru 3 часа назад
Третья мировая была назначена на 1 июля
Фото: Газета.Ru
22 мая 1945 года в Великобритании по инициативе Уинстона Черчилля был разработан план нападения на советскую армию в Европе. В военной кампании против СССР англичане собирались действовать в союзе с американцами, немцами и поляками. Существовал и оборонительный вариант — на случай, если бы Красная армия продвинулась далеко на Запад и Черчиллю пришлось бы защищать собственный остров. Оба плана являлись частями секретной операции «Немыслимое».

Как появилась идея операции «Немыслимое»

22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием «Немыслимое». Он подразумевал агрессивную войну с Советским Союзом за передел сфер влияния в послевоенной Европе. Секретный документ составили специалисты из Объединенного штаба планирования британского военного кабинета.
После капитуляции нацистской Германии Черчилль кардинально изменил свою позицию по отношению к СССР, считая отныне коммунистический режим в Москве главной угрозой западному демократическому миру. Советскому Союзу по условиям Ялтинской конференции еще предстояла война с Японией. Лондон и Вашингтон были крайне заинтересованы в военной помощи своего союзника в Азии, поэтому Черчилль припас враждебные выпады против СССР на потом. О том же, о чем действительно думал британский премьер весной 1945-го, стало известно годы спустя из его мемуаров.
О подготовке операции «Немыслимое» известно немногое.
До 1998 года власти Великобритании категорически отрицали наличие такого плана. Сегодня документы хранятся в Национальном архиве в Ричмонде. Точно не установлено, когда именно Черчилль отдал распоряжение о подготовке проекта. По мнению исследователей, это могло произойти в апреле 1945 года, причем еще до встречи советских и американских военнослужащих на Эльбе.
Основным яблоком раздора между западными союзниками и СССР на том временном отрезке являлась Польша. Англичане, равно как и американцы боялись воцарения в Варшаве коммунистического правительства и, как следствие, превращения страны в протекторат Москвы. Черчилль рассматривал Польшу как ключ ко всей Восточной Европе, водораздел между демократией и коммунизмом. В его понимании, этот плацдарм можно было использовать для широкомасштабного наступления на СССР, равно как и Красная армия могла ворваться отсюда на Запад. После смерти президента США Франклина Рузвельта, известного своей лояльностью к Москве, Черчилль заполучил единомышленника в лице Гарри Трумэна.
В самой Польше тем временем шла активная борьба между сторонниками так называемого люблинского комитета, ориентировавшегося на Москву, и сподвижниками правительства в изгнании, всю войну просидевшего в Лондоне.

Начало Третьей мировой планировалось на 1 июля 1945-го

Согласно наступательному плану, война против СССР становилась возможной в случае поддержки такой кампании общественным мнением Великобритании и США, а также заключения Москвой союза с Японией. Военные действия при подобном развитии событий начались бы 1 июля 1945 года.
«Планировщики рассуждали так: если осенью 1945 года они смогут выйти на линию Данциг — Бреслау, то этого, возможно, будет достаточно для того, чтобы заставить Сталина отступить, — указывал историк Джонатан Уокер в своей книге «Третья мировая война Черчилля: Британский план нападения на советскую империю в 1945 году». — Но если союзники осенью выйдут на эту линию, а Сталин не откажется от контроля над Восточной Европой, — что тогда? С имевшимися в их распоряжении силами западное командование не сможет удержать эту линию зимой 1945-1946 года, и они либо будут вынуждены отступить, либо попробовать продвинуться дальше на территорию Польши и Советского Союза. Продвижение вперед, несомненно, привело бы к тотальной войне».
Составители проекта признавали значительное преимущество СССР по количеству самолетов и сухопутных войск.
Англичане и американцы обладали превосходством только на море. Кроме того, против Красной армии планировалось сформировать и бросить в бой не менее десяти немецких дивизий: недавний противник, таким образом, переходил на сторону Великобритании и США в войне с Советским Союзом. Надеялись в Объединенном штабе планирования и на то, что против РККА выступит большинство польского населения. А вот привлечения в антисоветский блок солдат враждебной коммунизму Русской освободительной армии (РОА) план, судя по всему, не предусматривал, как бы не мечтали об этом сами власовцы. Главный удар планировался в направлении Польши и дальше вглубь СССР.
В исследовании Сэма Хайнса «Операция „Немыслимое“. Ее значение в развитии Холодной войны» утверждается, что Иосиф Сталин знал о подготовке британцами нападения на Советский Союз. Однако когда конкретно разведка донесла председателю Совнаркома данную информацию, не известно. В своей работе Хайнс ссылается на российского военного историка Юрия Рубцова. Тот допускает, что Сталин догадывался о планах использовать немецкие войска против СССР в новой войне еще до утверждения окончательной версии операции «Немыслимое».

Как Черчилль собирался защищать Британские острова

Наступательный план Черчилль направил на рассмотрение высшего штабного органа Великобритании — Объединенного комитета начальников штабов. Генералы сделали вывод, что тотальная война получится слишком длительной и затратной, а также выразили сомнение в победе англо-американских сил. Кроме того, военные предположили желание армии США уклониться от развития конфликта с СССР в виду общей усталости и большей заинтересованности в ведении боевых действий на Тихом океане.
В рамках операции «Немыслимое» существовал и второй, оборонительный план. Его Объединенный штаб планирования подготовил 11 июля 1945 года. По этому варианту РККА после вывода американских войск из Европы продвинулась бы до Атлантики — и защищать британцам пришлось бы уже не Польшу, а собственный остров. Как и во время немецких авианалетов 1940 года, обороняться предполагалось с помощью самолетов и кораблей.
Высадки советского десанта Черчилль не боялся, понимая, что на подготовку полноценного вторжения у СССР уйдет слишком много времени.
«Операция «Немыслимое» сыграла большую роль в развитии «холодной войны», способствовав эскалации напряженности и враждебности между Западом и Востоком, несмотря на свою секретность. Ее реальное значение, впрочем, оценивается по-разному, так как не установлено, когда Сталин узнал о документе и действительно ли сумел повлиять на ход вещей», — констатировал современный историк Хайнс.
Кто знает, по какому пути пошла бы история Европы, если бы Черчилль сохранил свой пост. Близкие советовали ему уйти в зените славы, однако он принял участие в парламентских выборах. Раздраженные экономическими проблемами британцы не поддержали возглавляемую им Консервативную партию. Выиграли лейбористы. 26 июля 1945 года Черчилль ушел в отставку, а в его кресло сел бывший заместитель премьера Клемент Эттли.
«Черчилль не знал, что 16 июня четверо членов его правительства встретились в Лондоне и решили просить его либо уйти в отставку немедленно, либо назначить дату своей отставки, — отмечал британский историк Мартин Гилберт. — Патрик Бачан-Хепберн был личным секретарем Черчилля после поражения на выборах 1929 года, и именно он взял на себя труд доставить просьбу, что и сделал вечером 23 июня, но получил холодный прием.
Тремя днями ранее Черчилль говорил лорду Морану:
«Чувствую, появилось желание от меня избавиться». Ответственность за тяжелое положение Британии давила на Черчилля тяжелым грузом. 11 июля он написал жене Клементине, которая отдыхала в Италии: «Все выглядит весьма безрадостно. Необходимость еженедельно оплачивать неподъемные счета подвергает опасности наше могущество, величие, господство и власть. Никогда ситуация не была столь запутана и утомительна. Но мы должны держаться».
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Истории , Статьи , Джонатан Уокер , Франклин Рузвельт , Клемент Эттли , Уинстон Черчилль , Гарри Трумэн , Мартин Гилберт , Лейбористская партия , Комитет начальников штабов , Консервативная партия
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