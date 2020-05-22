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Почему в этот день покончил с собой американский министр, повторявший что «русские идут» 

Диана Товсепова 3 часа назад
22 мая 1949, ровно 71 год назад, загадочно покончил с собой министр военно-морских сил и первый министр обороны США Джеймс Форрестол. "Рамблер" разбирался в странном самоубийстве политика и в том, причем здесь русские.
Wikipedia.org
В высших политических кругах Форрестола продвигал Франклин Рузвельт, а к 1947 году он уже был первым министром обороны в истории Штатов. Первые 18 месяцев работы выдались для Форрестола крайне сложными из-за политической обстановки вокруг США: в Китае и Чехословакии к власти пришли коммунистические партии, образование Израиля вылилось в войну на Ближнем Востоке, Западный Берлин оказался в блокаде, возникли проблемы с созданием НАТО.
При всем этом только что образованное министерство мучили и внутренние недопонимания — ведомства, вошедшие в него, никак не могли найти общий язык. Ко всему прочему минобороны урезали финансирование.
Но Форрестола особенно волновало другое. Еще во время Второй мировой войны он заявлял, что СССР на самом деле является врагом США и был уверен в страшных послевоенных намерениях Союза. Конечно, он ратовал за проведение жесткого политического курса против СССР после Второй мировой. Это было единственное, в чем политик был согласен с тогдашним президентом страны Гари Труменом.
В 1948 году он поддержал оппонента Трумена в президентской гонке, и в 1949 ему тактично предложили уйти в отставку. Но покинул он должность из-за тяжелого "психического кризиса", а через пять дней его даже поместили в национальный медицинский центр.
Народу объявили, что у экс-министра "нервное и психическое истощение", а врачи поставили диагноз "депрессия".
Особенно интересно, что в ходе лечения Форрестол все время повторял фразу, ставшую затем культовой: "Русские идут. Они везде. Я видел русских солдат". Многие полагали, что у министра развилась паранойя, но позже он, казалось бы он пошел на поправку, и даже набрал вес.
Однако 22 мая тело бывшего министра нашли у окна клиники. Следствие выяснило, что он сбросился с 16-го этажа. В предсмертной записке был отрывок из трагедии Софокла "Аякс".
Так, депрессия, паранойя и постоянные мысли о том, что "русские идут" довели первого министра обороны в истории США до самоубийства.
Комментарии
Истории , Видео , Франклин Рузвельт , Джеймс Форрестол , Министерство обороны , НАТО
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