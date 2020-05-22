22 мая: что нельзя делать в день Николая Угодника 

В этот день в народе вспоминали Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в России. «Рамблер» расскажет, какие приметы соблюдали в этот день.

Интересно, что традиционного запрета на работу в этот день не было. Наоборот, работа в доме, на огороде и в поле только приветствовалась, считалось, что она принесет здоровье и процветание.

Единственное исключение — работа с колющими предметами. То есть шитье, вязание, починка одежды или, например, заточка ножей в этот день обещали семь лет бедности. Кроме того, в этот день нельзя было и отказывать в помощи — можно было разгневать святого Николая.

Также в этот день молодежь гуляла до самого утра без присмотра родителей — таким образом, они признавали, что их дети выросли. Неженатые парни вместе с лошадьми уходили в ночное, а вечером к ним приходили и девушки.

Гостей приглашали на пироги с гречкой и грибами, кроме того, делали ватрушки с творогом. Вообще считалось, что с этого дня крестьянам становилось чуть легче жить — коровам и козам хватало свежей травы, они давали больше молока. Кроме того, раньше с 22 мая устанавливалась стабильно теплая погода.

На этот счет также были особые приметы. Дождь с грозой в этот день обещал хороший урожай и теплое лето. На это указывали и воробье, если они вили гнезда. Если на пруду слишком громко квакали лягушки, то это также сулило богатый урожай пшеницы. А вот дождь на следующий день, 23 мая, наоборот предвещал холодное лето.