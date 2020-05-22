Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

22 мая: что нельзя делать в день Николая Угодника 

Полина Алферова 5 часов назад
22 мая: что нельзя делать в день Николая Угодника
Фото: Pixabay
В этот день в народе вспоминали Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в России. «Рамблер» расскажет, какие приметы соблюдали в этот день.
Интересно, что традиционного запрета на работу в этот день не было. Наоборот, работа в доме, на огороде и в поле только приветствовалась, считалось, что она принесет здоровье и процветание.
Единственное исключение — работа с колющими предметами. То есть шитье, вязание, починка одежды или, например, заточка ножей в этот день обещали семь лет бедности. Кроме того, в этот день нельзя было и отказывать в помощи — можно было разгневать святого Николая.
Также в этот день молодежь гуляла до самого утра без присмотра родителей — таким образом, они признавали, что их дети выросли. Неженатые парни вместе с лошадьми уходили в ночное, а вечером к ним приходили и девушки.
Гостей приглашали на пироги с гречкой и грибами, кроме того, делали ватрушки с творогом. Вообще считалось, что с этого дня крестьянам становилось чуть легче жить — коровам и козам хватало свежей травы, они давали больше молока. Кроме того, раньше с 22 мая устанавливалась стабильно теплая погода.
На этот счет также были особые приметы. Дождь с грозой в этот день обещал хороший урожай и теплое лето. На это указывали и воробье, если они вили гнезда. Если на пруду слишком громко квакали лягушки, то это также сулило богатый урожай пшеницы. А вот дождь на следующий день, 23 мая, наоборот предвещал холодное лето.
Видео дня. Кошка упала в обморок, понюхав носок
Комментарии 1
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выдают человека узоры на пальцах
Как выдают человека узоры на пальцах
Шутки и слезы: над чем смеются русские на карантине
Шутки и слезы: над чем смеются русские на карантине
Дикие способы держать дистанцию: реальные фото
Дикие способы держать дистанцию: реальные фото
Суицид министра США, повторявшего, что «русские идут»
Суицид министра США, повторявшего, что «русские идут»
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
03:13
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
Безумный мир
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
01:53
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
Безумный мир
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
00:35
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
Безумный мир
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
00:11
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
Безумный мир
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
10:48
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
Безумный мир
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
03:20
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
Люди
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
02:24
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение