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«В кармане пятьсот рублей, долг в двадцатку за жилье»: работники общепита в РФ на грани 

Диана Товсепова 4 часа назад
«В кармане 500 рублей и долги»: общепит в РФ на грани
Фото: depositphotos.com
С введением ограничительных мер особенно пострадала сфера услуг. Кафе, рестораны, кинотеатры закрылись в стране уже много недель назад и откроются лишь на самом последнем этапе снятия ограничений. При этом когда наступит этот этап непонятно до сих пор.
Многие заведения закрываются, сотрудники отправляются в вынужденный отпуск или остаются без зарплаты. Всем им остается только ждать. О том, как пандемия ударила по жизням обычных россиян, они рассказывают в Сети.
Так, 50-летний россиянин из Краснодарского края, чья жизнь и работа напрямую связана с общепитом признался, в какой тяжелой ситуации находится сейчас его семья.
"Реально в кармане пятьсот рублей, долг в двадцатку за жилье, и никаких вариантов по работе, потому что общепит как был закрыт, так и остается. Нас трое человек, все общепитовцы, что делать то, у всех кого можно уже заняли, золото в ломбарде.
Пробовал на стройку, там таких "специалистов" как я в очередь стоят… У меня двое знакомых людей пошли на суицид, из-за безысходности, одного откачали, другой обнулился…", — признался россиянин.
Мужчина рассказал, что его молодой сын попытался устроиться на доставку, но и это ему не удалось, потому как "рынок торговли на вынос, доставку пресыщен, нет столько желающих, сколько предложений".
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