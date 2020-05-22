Редко и неохотно: секс в викторианскую эпоху

Собственно, именно так наставляли приличных девушек пособия и общественное мнение. О странном времени, когда все было запрещено и все разрешено, если этого никто не видит — в статье «Рамблера».

Уже в XIX веке Британская империя прочно утвердилась в качестве чуть ли не главной мировой державы. Более полувека Британией управляла королева Виктория, поэтому традиции и запреты викторианской эпохи в той или иной мере распространились на всю Европу и Америку. Родственники Виктории половой сдержанностью не отличались, поэтому предыдущая эпоха, георгианская, была куда веселее. Но Виктория вышла замуж за принца Альберта, который был известен строгими представлениями о нравственности. Любящая супруга приняла его взгляды и так благопристойность превратилась в ханжество.

С одной стороны, любые отношения между мужчиной и женщиной в обеспеченных кругах сопровождались тотальными запретами. Незамужняя девушка не могла оставаться наедине с мужчиной и пять минут — ее честь тут же оказывалась под подозрением. Причем слуги не считались свидетелями, способными обелить барышню в таком случае. Дневные наряды были наглухо закрыты, вечерние позволяли открыть плечи. Супруги называли друг друга исключительно мистер и миссис, даже частое обращение по имени могло трактоваться как излишняя фривольность. Раздеваться при муже также было неприлично — для этого использовали ширмы. Но, как правило, жена встречала мужа уже в постели и ночной рубашке до пят с вырезами в строго определенных местах. И, конечно, в полной темноте.

Супружеские отношения признавались необходимым злом только для продолжения рода — получать от процесса удовольствие для порядочной женщины было недопустимым поведением. Более того, муж мог заподозрить ее в недостаточной нравственности. При этом различные дамские издания советовали женам разные способы сократить число визитов мужа в спальню — недомогание, головная боль, усталость, ссора перед сном или нудные хозяйственные разговоры.

Для первого года совместной жизни допустимым считалось 2 раза в неделю, но в будущем стоило свести их к одному визиту в месяц. Если же в семье уже было несколько здоровых детей, то мужчина вообще не должен был настаивать на такого рода контактах.

При этом семейные врачи вполне могли посоветовать мужьям для здоровья посещать дома терпимости — и многие жены не видели в этом ничего возмутительного, а многие даже испытывали облегчение.

До свадьбы девушки из высшего сословия вообще ничего не знали об интимных отношениях между мужем и женой. Случались казусы — молодые жены сбегали к родителям, будучи в шоке от того, что муж попытался исполнить свои обязанности в первую брачную ночь. Наслаждение было уделом мужчин, потому что, как считали моралисты того времени, такова уж их природа. Приличная женщина — идеальная дочь, жена и мать, которая безмерно далека от всех этих низменных страстей.

Вопросы тела в обществе были закрытыми даже для врачей. Медики умудрялись осматривать своих пациенток без прикосновений. В крайнем случае, доктор мог сделать осмотр, использую дыру в ширме, чтобы не видеть лица женщины, которая в это время сгорала от стыда. Естественно, любой осмотр не предусматривал снятия одежды. Даже в самом серьезном случае женщина оставалась в длинной рубашке или пеньюаре. При том, что женщине отказывали в самом желании получать удовольствие от интимных отношений, именно тогда появились довольные странные способы лечения так называемой «женской истерии», которая фактически была обычной неудовлетворенностью.

Врачи делали специальный массаж, который и обеспечивал разрядку. Но так как медики считали этот труд довольно изнурительным, то вскоре изобрели специальные приспособления. Сначала механические, а потом и электрические. Часто женщины на некоторое время отправлялись в санатории и больницы, где получив свою порцию вибрации, возвращались спокойными и счастливыми. Иногда для этого применялись и водные процедуры.

Разумеется, обратной стороной викторианской эпохи стал расцвет публичных домов любой направленности.

Спасаясь от бедности, девушки постоянно пополняли подобные заведения. Причем туда могли попасть даже подростки и совсем дети — иногда семьи продавали их сами. Впрочем, многие женщины совмещали занятия: днем работали где-нибудь на фабрике, а ночью шли искать клиентов. А вот рост венерических заболеваний вызвал спрос на невинность, восстановление которой уже тогда решалось хирургическим путем. Кроме того, невиданной популярностью стали пользоваться картинки, а потом и фотографии с непристойными сюжетами. При этом дамы полусвета именно тогда стали настоящими суперзвездами, героинями бульварных газет. Тогда же возникает мода на канкан, а потом и на стриптиз. Джентльменам необходимо было как-то отдохнуть от семейной благопристойности.