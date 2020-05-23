Кого в СССР не принимали в пионеры 

Пионером мог стать почти каждый школьник, достигший 10 лет и произнесший на торжественной линейке обещание выполнять законы пионерской организации. «Рамблер» расскажет о тех, кто не мог носить такое звание.

С самого начала пионерия создавалась как коммунистическая организация пролетарских детей. В пионеры принимали, прежде всего, детей рабочих и бедных крестьянских семей. Они помогали старшим бороться с беспризорностью, обучали желающих грамоте и работали наравне со взрослыми. В 30-е годы прием в пионеры стал массовым, пионерские организации существовали во всех школах. Однако в этот период не принимали детей «классовых врагов народа» — представителей буржуазии и кулачества.

А некоторым пионерам приходилось проходить через унизительную процедуру исключения, — с них снимали галстук при всей школе за невыполнение требований и нарушение порядка.

Однако спустя годы в пионеры стали принимать всех, кому исполнилось 10 лет. Считалось, что пионерами могут стать самые лучшие, те, кто хорошо учится, активно участвует в жизни школы, в сборе макулатуры. Но на деле в пионеры принимали всех.

Круглых отличников и активистов в пионеры принимали красиво: а именно в день рождения Ленина на главной площади города. Тех, кто учился хуже и особых достижений не имел, — в школе на торжественной линейке. А самым отпетым двоечникам повязывали красный галстук незаметно и без всякой парадности.

Еще в СССР в пионеры не вступали дети священнослужителей и верующих людей. Однако таких семей было немного. При этом детям не было запрещено вступать в пионеры, они просто этого не хотели. Некоторые — под давлением родителей, другие — по причине своей религиозности.