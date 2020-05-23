В коронавирусе увидели душ для человечества

Александр Баунов. Пандемия коронавируса позволила человечеству заново переосмыслить существующие в мире проблемы и оценить реальность угроз, которые они представляют. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил главный редактор сайта Carnegie.ru Московского центра Карнеги

По его словам, последние десятилетия человечество жило относительно неплохо, не сталкиваясь с мировыми войнами или глобальными катаклизмами. В результате люди стали преувеличивать значение существующих в мире проблем и видеть серьезную опасность в не столь критических процессах.

При этом коронавирус стал для человечества «настоящим отрезвляющим душем», считает эксперт. «Когда человечество столкнулось с действительно неожиданной и серьезной угрозой, требующей напряженных усилий, стало невозможно себе представить, чтобы мы вернулись к рассуждениям о том, что Европа погибнет от недавней волны мигрантов или о том, что миру нужно отказаться от самолетов… Все это рассыпается перед лицом реальной угрозы», — пояснил Баунов.

Ранее в мае психологи предсказали, что россияне, получив передышку от повседневных дел благодаря введенным из-за коронавируса ограничениям, смогут переосмыслить различные аспекты своей жизни и решить многие личностные проблемы. В результате качество их жизни существенно улучшится.

До этого руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский заявил, что пандемия коронавируса в России принесет положительные результаты с точки зрения объединения и сплоченности людей. Также, по его мнению, пандемия может вызвать активизацию благотворительности и волонтерства.