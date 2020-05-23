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Эрнст Кальтенбруннер: что стало с «шефом» имперской безопасности СС 

Русская семерка 6 часов назад
Что стало с «шефом» имперской безопасности СС
Фото: Русская семерка
Ноябрьским утром 1945 года в немецком городе Нюрнберге начался судебный процесс над нацистскими преступниками. В списке подсудимых значилось и имя руководителя Главного управления имперской безопасности СС Эрнста Кальтенбруннера. Несмотря на то, что в свое время именно в руках Кальтенбруннера находились концлагеря и судьбы их узников, все обвинения в свой адрес он упорно отрицал.

Юрист-нацист

Эрнст Кальтенбруннер никогда не был пай-мальчиком. Он постоянно участвовал в своеобразных дуэлях и обычных дворовых драках. В качестве сувениров от бурной юности на его лице навсегда остались глубокие шрамы.
Несмотря на столь агрессивное поведение, Кальтенбруннер пошел по стопам своего отца юриста. Он окончил юридический факультет и впоследствии даже получил докторскую степень. Из австрийского Граца, где он учился, Эрнст переехал в Линц. Там он открыл свою юридическую контору, а заодно и вступил в ряды национал-социалистической партии.
Не единожды Кальтенбруннер подвергался арестам за участие в данной организации, но всякий раз ему удавалось избегать мало-мальски серьезных наказаний. Так, в 1935 году его обвинили даже в государственной измене, но он отсидел в тюрьме всего полгода.

Руководитель смерти

Настоящую карьеру Кальтенбруннер начал строить после убийства канцлера Австрии Дольфуса, который пытался противостоять захвату власти нацистами. Среди участников расправы был и Эрнст Кальтенбруннер. Став по сути одним из лидеров нацистского движения в Австрии, Кальтенбруннер был замечен немцами. Его назначили начальником австрийской полиции и командующим СС.
Несмотря на алкоголизм, Эрнст Кальтенбруннер проявлял неимоверное усердие в службе. Так, он лично инспектировал строительство концентрационных лагерей и даже наблюдал за различными способами умерщвления заключенных.
Рвение Кальтенбруннера было оценено по достоинству. В 1939 году он стал помощником Гиммлера, а после его гибели и вовсе занял его место, то есть оказался руководителем Главного управления имперской безопасности СС. Когда в конце войны крах нацистской Германии станет очевиден, Кальтенбруннер подпишет приказ об уничтожении всех узников концлагерей.

Приговор

Кальтенбруннера арестовали в родной Австрии в 1945 году. В том же году он предстал перед Нюрнбергским трибуналом. По свидетельствам очевидцев, во время слушаний Кальтенбруннер держался довольно бодро и без конца твердил о своей невиновности. Зачастую он отрицал очевидные факты и перекладывал ответственность за содеянное на других участников процесса.
Но на этот раз Эрнсту Кальтенбруннеру не удалось уйти от наказания. Он был приговорен к казни через повешение. В октябре 1946 года стоя перед петлей Кальтенбруннер выкрикнул: «Будь счастлива, Германия!»
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Истории , Эрнст Кальтенбруннер
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