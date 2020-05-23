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Культовая советская задача на проверку логики 

Стелла Шмель 40 минут назад
Знаменитая советская задача на проверку логики
Фото: depositphotos.com
В советских журналах можно было встретить множество занимательных задач на тренировку логического мышления. Некоторые из них становились культовыми. Одна из таких знаменитых задачек на логику — в материале "Рамблера".
Нужно внимательно рассмотреть изображение и ответить на восемь вопросов. Все подсказки, которые помогут найти верный ответ, есть на картинке.

Вопросы:

  • Сколько человек живет в лагере?
  • Когда они прибыли: сегодня или несколько дней назад?
  • Как они сюда добирались?
  • Далеко ли от лагеря до ближайшего поселения?
  • Откуда дует ветер: с юга или с севера?
  • Какое сейчас время дня?
  • Куда ушел Шура?
  • Кто из ребят накануне был дежурным?
  • Какое сегодня число и месяц?
Открытые источники

Ответы:

  • В лагере живет четверо. Это можно определить по количеству ложек и тарелок на скатерти. А также в расписании дежурств значится четыре имени.
  • Ребята приплыли несколько дней назад, на это указывает паутина справа от палатки.
  • Они добирались на лодке. У дерева стоят весла.
  • До ближайшего поселения недалеко, ведь на картинке есть курица, а они не отходят далеко от курятника.
  • Ветер дует с юга. На это указывает флажок на палатке. Определить, где север, где юг, на картинке можно по деревьям, ведь принято считать, что ветки деревьев будут длиннее с южной стороны.
  • Сейчас утро. Определить это можно по тени, а также вычислив оставшиеся стороны света: восток и запад, что не составит труда, ведь мы уже знаем, где север, где юг.
  • Он ловит бабочек.
  • Коля. Шура ловит бабочек, его сачок виден из-за палатки. Коля что-то ищет в рюкзаке с буквой "К", а Вася фотографирует природу, потому что из рюкзака с буквой "В" торчит штатив. А Петя готовит обед. Значит, сегодня дежурит он, соответственно вчера, согласно списку, был Коля.
  • Раз сегодня дежурит Петя, то число — 8. А месяц — август, потому что на скатерти у ребят — арбуз.
Вы смогли ответить верно на все вопросы?
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