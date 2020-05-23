Знаменитая советская задача на проверку логики

В советских журналах можно было встретить множество занимательных задач на тренировку логического мышления. Некоторые из них становились культовыми. Одна из таких знаменитых задачек на логику — в материале "Рамблера".
Нужно внимательно рассмотреть изображение и ответить на восемь вопросов. Все подсказки, которые помогут найти верный ответ, есть на картинке.
Вопросы:
- Сколько человек живет в лагере?
- Когда они прибыли: сегодня или несколько дней назад?
- Как они сюда добирались?
- Далеко ли от лагеря до ближайшего поселения?
- Откуда дует ветер: с юга или с севера?
- Какое сейчас время дня?
- Куда ушел Шура?
- Кто из ребят накануне был дежурным?
- Какое сегодня число и месяц?
Открытые источники
Ответы:
- В лагере живет четверо. Это можно определить по количеству ложек и тарелок на скатерти. А также в расписании дежурств значится четыре имени.
- Ребята приплыли несколько дней назад, на это указывает паутина справа от палатки.
- Они добирались на лодке. У дерева стоят весла.
- До ближайшего поселения недалеко, ведь на картинке есть курица, а они не отходят далеко от курятника.
- Ветер дует с юга. На это указывает флажок на палатке. Определить, где север, где юг, на картинке можно по деревьям, ведь принято считать, что ветки деревьев будут длиннее с южной стороны.
- Сейчас утро. Определить это можно по тени, а также вычислив оставшиеся стороны света: восток и запад, что не составит труда, ведь мы уже знаем, где север, где юг.
- Он ловит бабочек.
- Коля. Шура ловит бабочек, его сачок виден из-за палатки. Коля что-то ищет в рюкзаке с буквой "К", а Вася фотографирует природу, потому что из рюкзака с буквой "В" торчит штатив. А Петя готовит обед. Значит, сегодня дежурит он, соответственно вчера, согласно списку, был Коля.
- Раз сегодня дежурит Петя, то число — 8. А месяц — август, потому что на скатерти у ребят — арбуз.
Вы смогли ответить верно на все вопросы?