Знаменитая советская задача на проверку логики

В советских журналах можно было встретить множество занимательных задач на тренировку логического мышления. Некоторые из них становились культовыми. Одна из таких знаменитых задачек на логику — в материале "Рамблера".

Нужно внимательно рассмотреть изображение и ответить на восемь вопросов. Все подсказки, которые помогут найти верный ответ, есть на картинке.

Вопросы: Сколько человек живет в лагере?

Когда они прибыли: сегодня или несколько дней назад?

Как они сюда добирались?

Далеко ли от лагеря до ближайшего поселения?

Откуда дует ветер: с юга или с севера?

Какое сейчас время дня?

Куда ушел Шура?

Кто из ребят накануне был дежурным?

Какое сегодня число и месяц?

Открытые источники

Ответы:

В лагере живет четверо. Это можно определить по количеству ложек и тарелок на скатерти. А также в расписании дежурств значится четыре имени.

Ребята приплыли несколько дней назад, на это указывает паутина справа от палатки.

Они добирались на лодке. У дерева стоят весла.

До ближайшего поселения недалеко, ведь на картинке есть курица, а они не отходят далеко от курятника.

Ветер дует с юга. На это указывает флажок на палатке. Определить, где север, где юг, на картинке можно по деревьям, ведь принято считать, что ветки деревьев будут длиннее с южной стороны.

Сейчас утро. Определить это можно по тени, а также вычислив оставшиеся стороны света: восток и запад, что не составит труда, ведь мы уже знаем, где север, где юг.

Он ловит бабочек.

Коля. Шура ловит бабочек, его сачок виден из-за палатки. Коля что-то ищет в рюкзаке с буквой "К", а Вася фотографирует природу, потому что из рюкзака с буквой "В" торчит штатив. А Петя готовит обед. Значит, сегодня дежурит он, соответственно вчера, согласно списку, был Коля.

Раз сегодня дежурит Петя, то число — 8. А месяц — август, потому что на скатерти у ребят — арбуз.

Вы смогли ответить верно на все вопросы?