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Перестройка Андропова: как глава КГБ планировал изменить СССР 

Русская семерка 5 часов назад
Как глава КГБ планировал изменить СССР
Фото: Русская семерка
В середине 70-х годов тогдашний руководитель КГБ Юрий Андропов приблизил к себе группу советников. В этом «интеллектуальном штабе» собрались советские либералы, среди которых «первые скрипки» играли академики Арбатов и Иноземцев, а также журналист Бовин. Усиливает группу и молодые по меркам СССР партийные функционеры, возраст которых был от 50 до 55 лет. Одним из сторонников главы КГБ был и будущий Генсек Михаил Горбачев.
Поддерживал Андропова и Анатолий Черняев, возглавляющий международного отдела ЦК КПСС. В 2003 году он передал Агентство национальной безопасности США документ, в котором было написано, как Андропов и его штаб собирались преобразовать СССР после смерти Леонида Брежнева. Этими реформами команда хотела сохранить Союз и реорганизовать его закостенелую систему.

Внутренняя политика

Власть в партии принадлежала днепропетровским и молдавским выдвиженцам Брежнева. Поэтому своей первоочередной задачей андроповская команда считала устранения из властной системы всех функционеров Леонида Ильича. Лидеры партии также лишались шикарных дач, охотничьих угодий и многочисленной охраны, личных поваров и массажистов.
Обеспечить советским республикам реальную автономию и наладить снабжение городов и промышленных центров за счет областных ресурсов. Пустующие земли передать пенсионерам и всем кто пожелает получить свой участок. Сократить аппарат ЦК и поставить его отделы над министерствами. 80% советских министров необходимо отправить на пенсию. Покончить с пропагандой и дать прессе право критиковать власть.
Прекратить независимость МИДа и поставить его в подчиненное положение по отношение ЦК. Академик Сахаров и прочие советские диссиденты, в том числе и осужденные, могут свободно выехать за границу на постоянное место жительства. Такую же политику планировалось проводиться и в отношении евреев. Антисемитизм должен караться по закону, а евреев, которые останутся в СССР следует внедрить в систему дружбы народов.

Внешняя политика

СССР не могла соперничать с Западом в гонке вооружений. Продолжение противостояния может привести к возникновению в стране экономического и социального кризиса, поэтому Андропов собирался, не обращая внимания на шантаж США, сократить армию в 4 раза, вывести войска из Афганистана и убрать с территории Европы новейшие советские ракеты.
Ослабить контроль над европейскими странами соцлагеря и дать им возможность самими определить свое будущее. Таким образом, команда Андропова рассчитывала сэкономить деньги и ресурсы, которые будут направлены на развитие экономики СССР и ее социальной сферы.

Почему ничего не вышло

Основными проблема в реализации плана Андропов считал не угрозу со стороны США, а сопротивление старых партийных боссов, большое количество безработных военных и «ученых», занимающихся идеологией и пропагандистскими науками. Преобразования следовала начать в первые годы прихода руководителя КГБ к власти, но из-за болезни у него ничего не получилось.
16 июня 1883 года Юрий Владимирович стал Генсеком, а летом следующего года он уже сильно болел. Последнее заседание Юрий Андропов провел 1 сентября 1983 года, а в феврале 1984 после безуспешного лечения он умер. Всего у власти Андропов пробыл 15 месяцев
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Комментарии
Истории , Юрий Андропов , Михаил Горбачев , Анатолий Черняев , Леонид Брежнев , МИД , АНБ , КПСС
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