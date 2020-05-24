Какое значение имеет Договор по открытому небу 

21 мая стало известно, что США собираются выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп . В свою очередь Россия намерена и дальше соблюдать пункты этого договора, о чем сообщило постпредство России при НАТО . «Рамблер» расскажет, что такое Договор по открытому небу и какие преимущества он предоставлял.

Договор по открытому небу (ДОН) разрешал полеты невооруженных разведывательных аппаратов в небе стран-участниц. Кроме того, он позволял делать аэрофотосъемку во время инспекционных полетов. Каждая страна имеет квоты на количество полетов. Полеты осуществляются после уведомления и при обязательном присутствии на борту представителя страны, принимающей рейс. Съемочная техника и аэродромы оговариваются отдельно. Например, в России они находятся в Кубинке, Магадане, Воркуте и Улан-Удэ. Наша страна использует для этой цели самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М Лк-1, США — Boeing OC-135B Open Skies.

Впервые такая идея возникла в 1955 году, ее озвучил президент США Дуайт Эйзенхауэр на дипломатической встрече с председателем Совета министров СССР Булганиным. Но Хрущев предложение отклонил. В конце 80-х годов к идее вернулись в рамках политики разрядки между двумя державами. В 1992 году в Хельсинки он был подписан членами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но вступил в силу ДОН только в 2002 году после ратификации договора 20 странами-участницами. Сейчас договор приняли 35 государств, в том числе, Великобритания, Германия, Италия, Швеция. Испания, Дания, Канада, Норвегия.

О своем выходе из ДОН страна обязана сообщить за полгода. Например, в 2012 году Грузия прекратила свои обязательства по ДОН перед Россией.

В рамках действия Договора по открытому небу было сделано 1517 инспекционных полетов. Больше всего квот имеют США и Россия вместе с Белоруссией — 42 полета. Тогда как, например, у Германии — 12 вылетов, а у Великобритании — 3.

Согласно условиям договора, страна не может отказаться от инспекционного полета, хотя некоторые исключения допускаются.

Договор был разработан ради достижения большей военной прозрачности и предсказуемости, должен был наладить более доверительные отношения между странами. При этом информация, полученная с помощью таких полетов, в основном мало чем отличается от данных разведывательных спутников, которые используют крупные державы с космическими системами слежения. Но Договор по открытому небу — важный элемент защиты тех государств, у которых таких систем нет.