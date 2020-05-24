Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какое значение имеет Договор по открытому небу 

Полина Алферова 4 часа назад
Какое значение имеет Договор по открытому небу
Фото: Pixabay
21 мая стало известно, что США собираются выйти из Договора по открытому небу. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. В свою очередь Россия намерена и дальше соблюдать пункты этого договора, о чем сообщило постпредство России при НАТО. «Рамблер» расскажет, что такое Договор по открытому небу и какие преимущества он предоставлял.
Договор по открытому небу (ДОН) разрешал полеты невооруженных разведывательных аппаратов в небе стран-участниц. Кроме того, он позволял делать аэрофотосъемку во время инспекционных полетов. Каждая страна имеет квоты на количество полетов. Полеты осуществляются после уведомления и при обязательном присутствии на борту представителя страны, принимающей рейс. Съемочная техника и аэродромы оговариваются отдельно. Например, в России они находятся в Кубинке, Магадане, Воркуте и Улан-Удэ. Наша страна использует для этой цели самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М Лк-1, США — Boeing OC-135B Open Skies.
Впервые такая идея возникла в 1955 году, ее озвучил президент США Дуайт Эйзенхауэр на дипломатической встрече с председателем Совета министров СССР Булганиным. Но Хрущев предложение отклонил. В конце 80-х годов к идее вернулись в рамках политики разрядки между двумя державами. В 1992 году в Хельсинки он был подписан членами Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но вступил в силу ДОН только в 2002 году после ратификации договора 20 странами-участницами. Сейчас договор приняли 35 государств, в том числе, Великобритания, Германия, Италия, Швеция. Испания, Дания, Канада, Норвегия.
О своем выходе из ДОН страна обязана сообщить за полгода. Например, в 2012 году Грузия прекратила свои обязательства по ДОН перед Россией.
В рамках действия Договора по открытому небу было сделано 1517 инспекционных полетов. Больше всего квот имеют США и Россия вместе с Белоруссией — 42 полета. Тогда как, например, у Германии — 12 вылетов, а у Великобритании — 3.
Согласно условиям договора, страна не может отказаться от инспекционного полета, хотя некоторые исключения допускаются.
Договор был разработан ради достижения большей военной прозрачности и предсказуемости, должен был наладить более доверительные отношения между странами. При этом информация, полученная с помощью таких полетов, в основном мало чем отличается от данных разведывательных спутников, которые используют крупные державы с космическими системами слежения. Но Договор по открытому небу — важный элемент защиты тех государств, у которых таких систем нет.
Видео дня. Кошка упала в обморок, понюхав носок
Комментарии
Истории , Дуайт Эйзенхауэр , Дональд Трамп , Boeing , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все вытащили, дом подожгли»: как делят наследство
«Все вытащили, дом подожгли»: как делят наследство
Какие научные открытия сделали заключенные
Какие научные открытия сделали заключенные
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Почему церковь разрешила немцам иметь две жены
Почему церковь разрешила немцам иметь две жены
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
03:13
Строгие дельфины отогнали акулу от дайвера
Безумный мир
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
01:53
Наседка грудью бросилась на змею, защищая детей
Безумный мир
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
00:35
Пилот самолета подрезал на автостраде авто
Безумный мир
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
00:11
Кошки устроили разборку за спиной журналистки
Безумный мир
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
10:48
Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
Безумный мир
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
03:20
Что убило фигуристку Людмилу Пахомову в 39 лет
Люди
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
02:24
Почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение