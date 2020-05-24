Как осуществлялся побег из тюрьмы «Алькатрас»

Тюрьма Алькатрас, расположенная на одноименном острове около Калифорнии, принимала заключенных с 1933 по 1963 годы. В прошлом веке ее считали самой защищенной в США ввиду удобного расположения и подхода к обеспечению безопасности. Однако совершенный 11 июня 1962 года тремя узниками побег несколько разрушил легендарный статус темницы. "Рамблер" рассказывает, как троим преступникам удалось сбежать из Алькатраса.

Безупречная репутация тюрьмы существовала на протяжении 29 лет, в течение которых ни один заключенный так и не смог совершить удачный побег. Все изменили Фрэнк Моррис и братья Джон и Кларенс Энглины, решившие сбежать из хорошо охраняемой крепости. Сообщники обнаружили, что система вентиляции в краше над блоком "Б" не залита бетоном, как в других отсеках. Так, мужчины и решили выбраться на крышу: благодаря проходящему за стеной служебному тоннелю заключенные собирались выбраться из своих камер.

Узники стали собирать инструменты для осуществления побега: кое-чем помогли тюремные рабочие, другие же орудия они сделали сами, например, дрель из металлической ложки, спаянной серебром от монеты с мотором от пылесоса. Операция разрушения стены продолжалась почти год, а шум заглушали игравшей музыкой. Проделанный лаз узники закрывали фальшивой решеткой, сделанной из картона, а пространство вокруг было замазано пастой, изготовленной из старый газет.

Заговорщики осознавали, что преступники, пытавшиеся осуществить побег вплавь, терпели неудачу из-за холодных течений, температура которых даже летом не превышает 10 градусов. Поэтому сообщники соорудили из курток и прорезиненных плащей плот, спасательные жилеты, в весла сделали из фанеры.

Преступники тщательно подготовились, изучив график пересменок охраны и другие важные аспекты. Из папье-маше узники изготовили кукол, которые ненадолго усыпили бы бдительности стражников. Из проволочного каркаса, штукатурки и мыла мужчины соорудили три муляжа человеческих голов, которые раскрасили краской и наклеили на них волосы, собранные в тюремной парикмахерской.

Изначально с Моррисом и братьями Энглинами собирался бежать Алан Вест, однако он не смог вовремя выбраться из своей камеры. Так, втроем заговорщики положили на свои постели кукол вместе с муляжами голов, после чего пролезли через дыру в стене, заложив ту кирпичами изнутри. После мужчины выбрались на крышу и спустились по водосточной трубе. Потом беглецы надули плот с помощью концертины (язычкового пневматического музыкального инструмента) и отплыли от берега.

На следующий день, через восемь часов после побега один из надзирателей, обнаружив пропажу, поднял тревогу. Беглецов искали агенты ФБР , береговая охрана, военные и местная полиция, но никаких следов так и не было обнаружено.

Примечательно, что в настоящее время никто из бывших узников Алькатраса до сих пор не был пойман, их дальнейшая судьба неизвестна.