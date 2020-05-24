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Как пропаганда Геббельса «промывала мозги» немцам 

Русская семерка 1 час назад
Как пропаганда Геббельса «промывала мозги» немцам
Фото: Русская семерка
В период Второй мировой войны в целях мобилизации немецких солдат и обычных граждан для участия в кровопролитной войне, а также дезинформации вооруженных сил противника и населения оккупированных земель, в нацистской Германии были развернуты различные технологии пропаганды. Для создания «арийской нации» нужно было не только завоевать новое пространство и поднять экономику, но и изменить сам образ мысли людей.
Пропаганда обрушивалась на сознания немцев круглосуточно, ею были пропитаны практически все сферы жизни, и она пыталась воздействовать на все чувства человека, начиная от слуха и зрения, через радио и телевидение, и заканчивая вкусовыми и тактильными, причем у последних уже привычным образам старались придать новый патриотичный смысл. «Настоящее германское…» что угодно становилось новым символом Третьего рейха. А продаваемые на каждом углу таблетки первитина — психостимулятора, в состав которого входили наркотики, делал сознание ещё более податливым и менее критичным.
“Дирижировал” всем этим процессом министр пропаганды Йозеф Геббельс — один из ближайших соратников Гитлера. Обработка населения достигла высокого успеха, к примеру, очевидцы свидетельствовали, что подавляющее число немцев весной 1945 года было уверено в приближении победы третьего рейха, хотя на самом деле армия Германии к тому времени уже потерпела сокрушительное поражение.

Внутренняя пропаганда

Каждая немецкая семья имела у себя дома радиоприемник. Поэтому основная концепция, разработанная Геббельсом, заключалась в информировании и воздействии на умы жителей Германии посредством радиотрансляций.
"Устное слово гораздо эффективнее печатного" — заявил он будучи назначенным на должность и первым делом подчинил все радиостанции государству.
Немаловажное значение имела и видео-пропаганда. Кандидат исторических наук Арина Полякова в своей книге «Пропаганда войны в кинематографе Третьего Рейха» отмечает, что режиссерами было выпущено около 150-ти фильмов военной тематики (всего в те времена сняли более 1200 кинокартин). При походе в кинотеатр, на любой фильм, перед каждым сеансом немецкому зрителю показывали пропагандистские ролики — в годы начала войны они длились около десяти минут, а к концу — до получаса.
Пропагандистские фильмы (в том числе речи Адольфа Гитлера) разъясняли населению причины конфликта с Америкой, проводя параллели между заокеанскими властями и советскими политиками, с применением антисемитизма. Зрителям объясняли, что капитал США носит еврейский характер, а политика имеет «жидобольшевистскую направленность». Президента Рузвельта называли евреем, а Соединенные Штаты рисовали как страну с низкой моралью. Благосостояние ее населения объяснялось игрой на биржевом рынке, другими словами, спекуляциями.

Внешняя пропаганда

Применение громкоговорящих рупорных установок, агитационных бомб, снарядов и мин, заполненных листовками — было главным орудием немцев для развития коллаборационистских настроений в рядах противника. Для доставки дезинформирующего материала на территорию Советского Союза, Третий рейх использовал авиацию, артиллерию, диверсантов.
В прифронтовой полосе немцы разбрасывали специальные листовки-пропуска, в которых обещали сдавшимся красноармейцам хорошее обращение, еду и уход. Часто велось агитационное вещание через громкоговорители.
Когда значимые фигуры СССР оказывались в плену или погибали (дети советских партийных лидеров или крупные военачальники), немецкая пропагандистская машина тут же приступала к распространению листовок, с фальсифицированной информацией (фотоснимками, высказываниями и т.д.)
На неоккупированных территориях при помощи тех же листовок распространяли слухи о том, что еврейское население не участвует в сражениях, что немецкое правительство устраивает их на безопасную работу, связанную со снабжением. Другими словами евреев пытались вводить в заблуждение, чтобы они не оказывали сопротивление немцам и переходили на их сторону. Но в реальности дела обстояли иначе: людей еврейского происхождения в нацистской Германии подвергали планомерному уничтожению.

Пропаганда на оккупированных землях

В период войны немцами и их союзниками были оккупированы большие и разнородные густонаселенные пространства. В этом деле Третий Рейх получил огромный опыт управления захваченными землями при помощи пропаганды. Из книги «Антисемитская пропаганда на оккупированных территориях РСФСР» можно узнать, что к различным оккупированным странам и народам у пособников Гитлера было свое особое отношение, отсюда разница в использованных пропагандистских приемах. К примеру, захваченная Скандинавия считалась «арийской» страной, поэтому к ее населению относились как к полноценным гражданам тысячелетнего рейха, которые имели право принимать активное участие в его жизни. Французов немцы считали цивилизованными, но чужими. Им прививали лояльное отношение к гитлеровскому правительству и его армии.
Существуют фотографии, на которых французские звезды времен Второй Мировой войны позируют рядом с Йозефом Геббельсом. Таким образом, немецкий политик пытался воспитать среди французов положительное отношение к оккупантам.
Что касаемо поведения Германии на восточном фронте, на землях Польши и на захваченных территориях СССР, стоит отметить иное отношение немцев к местному населению, чем к скандинавам и французам. Славян считали людьми второсортными — их уничтожали или онемечивали.
В первую очередь технология дезинформации заключалась в проведении политики разрушения традиционной культуры и разобщения людей. Пропаганда заигрывала с местными националистами и те, недовольные советской властью, охотно шли навстречу. Было создано большое число протоправительственных групп, например, Белорусская центральная рада, и воинских формирований, здесь можно вспомнить Белорусскую краевую оборону или Киевскую курень. В различных пропагандистских музеях, созданных на оккупированных Гитлером территориях СССР, издавали литературу антисемитской направленности, а также выпускали газеты такого же смысла, в пример можно привести сделанную по приказу немецкой стороны газету «За Родину».
Геббельс проводил на восточных землях хитрую политику: он пытался создать у местного населения ощущение спокойной жизни — люди могли смотреть фильмы в кинотеатрах, читать газеты или проводить время на культурных мероприятиях. Народу внушали, что власть большевиков подошла к концу, поэтому им показывали фотографии, на которых солдаты Германии были изображены на фоне московских и ленинградских улиц и достопримечательностей. Людям говорили, что остатки Красной армии погибают в районе Урала.
Все эти фото были смонтированы, и к правде не имели никакого отношения. Оккупанты проводили серьезную работу в плане навязывания негативного отношения к партизанским движениям. Пропагандистские материалы изображали противников Гитлера, как воров и убийц. За помощь подобным группам людям грозила смертная казнь.
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