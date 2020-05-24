Как поймали «архитектора Холокоста» 

Нацистский преступник, бывший оберштурмбанфюрер СС был виновен в массовых убийствах евреев. Операция была проведена в центре столицы Аргентине Буэнос-Айресе агентами разведки «Моссад», которые выслеживали кровавого палача почти два года.

Аргентина обвинила Израиль в грубом нарушении ее суверенитета. Это было ее право. Однако Тель-Авив ответил веским аргументом: Эйхман — преступник особого рода, он — ответственен за геноцид целого народа во время Второй мировой войны. Его называли «архитектором Холокоста»…

Букет роз для жены палача

Агенты «Моссад» блестяще исполнили свой замысел. Большинство из них либо сами пострадали от нацистов во время войны, либо у них погибли родственники. Операцией руководил шеф «Моссад» Иссер Харел (Израиль Гальперин). Он с самого начала планировал не ликвидировать Эйхмана, а доставить в Израиль для суда. Об этом он доложил премьер-министру Израиля Давиду Бен-Гуриону. Тот согласился: «Действуй!»

…В 1958 году группа израильских агентов под чужими фамилиями прибыла в Буэнос-Айрес. Они получили данные, что Эйхман скрывается под фамилией Клемент. Однако в столице Аргентины его не нашли.

В декабре 1959 года израильтяне узнали, что семейство Клементов обосновалось в пригороде Буэнос-Айреса — Сан-Фернандо. Этот дом был немедленно взят под наблюдение. Но очень долго агенты «Моссад» сомневались, что глава семейства — невысокий, лысеющий мужчина в очках по имени Рикардо — тот самый ужасный Эйхман. Его окончательно выдали цветы, точнее, огромный букет роскошных роз, который 21 марта 1960 года он презентовал своей жене. Оказалось, что эта дата была юбилеем супружеской жизни Эйхманов…

Еще почти два месяца израильтяне потратили на подготовку захвата Адольфа-второго (первым, конечно, был Гитлер). В Буэнос-Айресе сотрудники «Моссада» арендовали несколько домов и автомобилей, разработали систему связи и детали будущей операции. Были и запасные варианты.

Сотрудник «еврейского музея»

В третьем рейхе Эйхман возглавлял управление, получившее краткое обозначение «ИД-IV», занимавшееся уничтожением евреев. Он лично контролировал эксперименты с передвижными «душегубками», когда людей загоняли в закрытый грузовик и лишали жизни выхлопными газами. Ему принадлежит идея создания лагеря смерти Освенцим. Там подручные Эйхмана использовали «Циклон-Б» — газ, с помощью которого убивали по десять тысяч человек в день.

Этот страшный человек убивал евреев в Польше, Советском Союзе, других странах. Разумеется, не своими руками — он отдавал кровавые приказы. Только в Венгрии при его участии было уничтожено более четырехсот тысяч человек.

Испытывал ли Эйхман муки совести?! Наоборот, он жалел, что большая часть его «работы» оказалась невыполненной. Но потом, на судебном процессе в Иерусалиме, он холодел от страха, оказавшись среди соотечественников тех, кого отправлял в газовые камеры и печи. И сам ощущал смрадное дыхание смерти…

Почему Эйхман так возненавидел евреев? Не от того ли, что его, сына скромного бухгалтера электрической трамвайной компании в австрийском Линце, за темный цвет волос в детстве сверстники дразнили «der kleine Jude», что в переводе с немецкого означает «маленький еврей»?

И такое бывает, хотя объяснение выглядит наивным. Скорее всего, Эйхман просто делал карьеру. И сделал ее — грязную, отвратительную…

Учился он неважно, особых способностей не выказывал. К двадцати годам добился лишь скромной должности разъездного агента одной из нефтяных компаний Австрии. Прибился к нацистам, как водится, случайно. Переехал в Германию, стал членом НСДАП. Затем отправился в учебный лагерь СС под Дахау, рядом с концлагерем, которому было суждено обрести печальную славу.

В 1935 году Эйхман стал сотрудником так называемого «еврейского музея». Это было отделение, которое занималось сбором сведений о еврейском бизнесе и недвижимости в Германии и Австрии. Ему приходилось изучать традиции, религию и образ жизни иудеев. Вскоре он стал непревзойденным знатоком в этой области. И даже выучил иврит.

Старания Эйхмана заметил его начальник — обергруппенфюрер Рейнхард Гейдрих и стал продвигать по службе. В письме на имя рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера он писал, что тот способен «возглавить все еврейское направление».

Что из этого вышло, известно.

На мертвой точке

В 1940 году «окончательное решение еврейского вопроса» еще мыслилось нацистами не как уничтожение, а как эмиграция. Они намеревались выслать из Германии ненавистных представителей этой национальности и еще заработать на этом. Ведь каждый отъезжающий должен был заплатить солидную сумму…

В феврале упомянутого года в Советский Союз из Германии пришли два письма из Берлинского и Венского переселенческих бюро по вопросу организации переселения еврейского населения. Первое послание было подписано Эйхманом, который в то время возглавляя упомянутое ведомство в столице Третьего рейха. Письма были адресованы коллеге — начальнику Переселенческого управления при СНК СССР Евгению Чекменеву. Советскому Союзу было предложено принять более двух миллиона евреев, находящихся на территории Германии.

Чекменев не мог решить этот вопрос самостоятельно и переслал письма председателю Совета народных комиссаров Вячеславу Молотову . Его реакция не известна. Но, судя по тому, что дело не сдвинулось с мертвой — в прямом смысле точки, ибо потом начались массовые убийства евреев в Германии — ему такая идея не пришлась по вкусу. Да и Сталину, который, естественно, был в курсе дела.

Ранее, в 1938 году состоялась международная конференция, посвященная судьбам еврейских беженцев.

Однако желающих принять их на Западе, по сути, не оказалась. Великобритания предложила разместить беженцев на территории своей колонии в Восточной Африке — в Уганде. Потом заговорили о Мадагаскаре, который был колонией побежденной Германией Франции. На деле лишь одна страна в мире — маленькая Доминиканская республика — была готова принять беженцев из Германии

Но все, увы, ограничилось словами. Нацисты же начали активно действовать — убивать евреев. В концлагерях, гетто и повсюду, куда ступали сапоги солдат вермахта и СС. Принялся усердствовать и Эйхман, который оторвался от бумажной волокиты, и перешел к «практическим» делам.

Пароход до Аргентины

После краха Третьего рейха Эйхман пытался раствориться среди беженцев, метавшихся по всей Германии. Дважды он попадал в руки американцев, но оба раза сумел их обмануть. В конце концов, Эйхман попал в лагерь для военнопленных Обердахштеттен в Силезии, однако никто не заподозрил в нем организатора массовых убийств. Но он понимал, что в любой момент его могут опознать, и совершил побег.

Эйхман поселился в небольшом городке Целле под именем Отто Хенигера. Но здесь было неспокойно, и бывший нацист решил найти нору поглубже. В 1950 году, бывшие партайгеноссе, «нарисовали» ему фальшивый аргентинский паспорт на имя Рикардо Клемента. После этого экс-оберштурмбанфюрер СС сел на пароход, отправлявшийся в Буэнос-Айрес. Туда же спустя два года прибыли его жена Вера и три сына. Разумеется, тоже по сфабрикованным документам.

После Второй мировой войны нацисты, как крысы, разбежались по всем уголкам планеты. Самый теплый прием ждал их в Южной Америке. И просто восхитительный — в Аргентине. Президент страны Хуан Перон более чем лояльно относился к соратникам Гитлера. Им охотно предоставляли работу, некоторые шли на службу в армию Аргентины

Рикардо Клемент стал сотрудником филиала компании «Мерседес-Бенц». Наконец, он расслабился — хорошая работа, уютный дом, рядом — жена, дети. Каждое утро законспирированный Адольф спешил к автобусной остановке, чтобы отправиться в Буэнес-Айрес…

После многодневной слежки

Так он жил бы и жил, но… В 1958 году сын палача еврейского народа Эйхмана Николас — о, ирония судьбы! — познакомился с еврейской девушкой по имени Сильвия. В 1935 году ее отец Лотар Герман, живший в Германии, был приговорен нацистами к полугодовому заключению в концлагере. Выйдя на свободу, Герман эмигрировал в Южную Америку…

Дочь рассказала отцу о своем новом знакомом. Внимательный Лотар заинтересовался им, заинтересовался, тем более, что Николас хвалился Сильвии, что его отец был заметной персоной в Третьем рейхе. И даже назвал фамилию — Эйхман.

Герман сообщил о своих наблюдениях франкфуртскому прокурору Фрицу Бауэру и израильскому журналисту Тувье Фридману. От них информация попала в «Моссад». Вскоре данные о пребывании эсэсовца в Аргентине легли на стол руководителя «Моссада» Хареля. Началась разработка операции по захвату Эйхмана…

В ней участвовало более 30-ти человек. Это были лучшие, самые опытные израильские агенты. После многодневной слежки было решено провести захват нациста. Это произошло 11 мая 1960 года в центре Буэнос-Айреса. Все произошло мгновенно — через 20 секунд связанный пленник с кляпом во рту лежал на заднем сиденье автомобиля…

Он не возмущался и не протестовал. Взглянув на похитителей, признался: «Я — Адольф Эйхман ». И спросил, почти не сомневаясь в ответе: «Вы израильтяне?» Он чувствовал, что за ним следят…

После исчезновения Эйхмана несколько сотен нацистов из немецкой общины долго рыскали по Буэнос-Айресу. Тем не менее, ни им, ни местной полиции ничего обнаружить не удалось. Бывший оберштурмбанфюрер СС бесследно исчез.

Он «омочил свою душу кровью»

Несколько дней израильтяне держали Эйхмана на конспиративной квартире в Буэнос-Айресе. Потом, накачав наркотиками, посадили на борт лайнера авиакомпании «Эл-Аль», направлявшегося в Израиль. «Больной» пассажир с документами на имя Рафаэля Арнона, которого сопровождали озабоченные «родственники», не вызвал никаких подозрений у полиции.

Самолет находился еще в воздухе, а премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион уже сообщил на весь мир, что Адольф Эйхман арестован и будет предан суду за многочисленные преступления.

Он был помещен в камеру с пуленепробиваемыми стеклами иерусалимской тюрьмы. Израильтяне резонно опасались, что Эйхман может не дожить до суда, ибо в стране было слишком много людей, желавших свести счеты с палачом. Те, которые во время нацизма потеряли своих близких…

Подготовка к суду длилась почти год. Процесс, за которым следил весь мир, начался в апреле 1961-го в Иерусалиме. Со стороны обвинения на процессе выступило более ста свидетелей, и было предоставлено 1600 нацистских документов, многие из которых из которых были подписаны Эйхманом.

В тюрьме Эйхман, который по выражению одного из историков, «омочил свою душу кровью», вел дневники, которые были опубликованы через 40 лет, в 2000 году. Эйхман не раскаивался, ни сожалел о содеянном и не демонстрировал враждебности. Адольф-второй много раз повторял, что просто выполнял приказы сверху. Он всячески преуменьшал свою в многочисленных убийствах и старался представить себя «одной из тех лошадей, которые тащат повозку и не могут никуда свернуть, так как кучер этого не позволяет…».

Из речи генерального прокурора Израиля Гидеона Хаузнера:

«Убийство — не новое явление на земле, и каинов грех сопровождает род человеческий испокон веков. Но только в XX веке мы стали свидетелями убийства особого рода: не в результате преходящей вспышки страсти или душевного помрачения, а как следствие обдуманного постановления и тщательного планирования; не по злостному умыслу отдельной личности, а как порождение величайшего преступного заговора, в котором приняли участие десятки тысяч; не против одной единственной жертвы, а против целого народа…»

Нацисты надеялись, что их преступления не будут обнаружены и навсегда останутся тайной. Но вот тайна их зверств раскрыта, и ныне на нас возложена обязанность исполнить завещание безымянной поэтессы, писавшей накануне ее казни в Освенциме:

Нет больше надежды в белеющем черепе,

Никто не вернется в разрушенный дом.

Наш пепел бесследно рассеется в пепле

Из сломанных кадей кругом.

Но встанет поход наш из пепла, как буря,

Кость брякнет о кость, и сомкнутся ряды.

Вы слышите крик наш? Мы жертвы — мы судьи

Зовем вас к ответу из наших могил».

Суд признал Эйхмана преступником и приговорил к смертной казни за преступления против еврейского народа, против человечности. Прошение о помиловании было отклонено президентом Израиля Ицхаком Бен-Цви. 31 мая 1962 года Адольф Эйхман поднялся на эшафот, так и не ответив на вопрос — почему так люто ненавидел людей и посвятил немалую часть жизни их уничтожению. Это была вторая и последняя казнь в Израиле по приговору суда за все время его существования.