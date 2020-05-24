Что русские мужчины думают об украинках 

Сложившееся упрощенное представление о каком-либо предмете или явлении, именуемое стереотипом, накладывает отпечаток на общее восприятие человека, его суждения, поведение и оценки. Иногда стереотипы бывают истинными, и тогда они помогают быстро выбрать правильную тактику действия, а порой ложными, что значительно усложняет взаимопонимание между людьми, возводя ненужные барьеры.

Стереотип о красоте

Развенчивать стереотип о природной привлекательности и сексуальности украинок глупо, поскольку это сущая правда, не зря же иностранцы со всех концов света стремятся жениться на украинках, чтобы облагородить свой генофонд. Темноволосые дивчины с манящими карими глазами и точеной фигурой очаровывают мужчин своей женственностью, соблазнительными формами и пышным бюстом.

В шарме и очаровании им не уступают шатенки и рыжие, а также обладательницы насыщено зеленых глаз, которых на Украине тоже не мало. Привыкшие следить за своей внешностью украинки, конечно же, пользуются средствами современной косметологии, но и не забывают о рецептах красоты, доставшихся им от мам и бабушек.

О том, что природная прелесть украинок не выдумка, а реальность, красноречиво свидетельствуют результаты разных конкурсов красоты. Кроме того девушки с украинскими корнями очень часто встречаются среди моделей, певиц и киноактрис, а отсюда вытекает следующее клише.

Стереотип о таланте

Стереотип о том, что украинки талантливые личности тоже не может быть опровергнут, поскольку достаточно взглянуть на отечественную, да и зарубежную эстраду, шоу-бизнес и киноиндустрию, чтобы убедиться в правоте этого общепризнанного факта. Обладая развитым чувством стиля украинки, проявляют свой талант не только на сцене, но и в прикладном творчестве, постоянно совершенствуя свое мастерство.

Стереотип о семье

Трудолюбивые и темпераментные украинки главным приоритетом жизни видят создание крепкой семьи, поскольку с успехом справляются как с ролью заботливой матери, так и с амплуа любящей жены. Не боящиеся ответственности стойкие и боевые украинки зачастую и в семейной жизни берут инициативу в свои руки, держа под личным контролем мужа, которому в случае чего всегда могут дать отпор.

Украинские жены не позволяют мужьям поднимать на себя руку, всегда отстаивают свою точку зрения, но при этом, как ни парадоксально, они всячески открещиваются от идей феминизма, желая оставаться слабым полом со всеми вытекающими последствиями.

Большинство женщин на Украине между карьерой и семьей выбирают второе, стремясь обустроить уютное и чистое гнездышко. Возведя чистоплотность в культ, украинки не приемлют беспорядок и грязь, а потому их жилища всегда убраны и опрятны.

Кстати, следя за домом, они никогда не забывают о своем внешнем виде — макияж, маникюр, прическа, стильная одежда и обувь на каблуках — это тот минимум, без которого ни одна женщина не покажется на улицу, как бы не устала от хозяйственных хлопот.

Стереотип о характере

Наряду с наружной привлекательностью украинкам совершенно заслужено приписывают душевность, отзывчивость и доброту характера. Несмотря на тяготы и перипетии судьбы они с оптимизмом смотрят на мир, не унывают и в любой ситуации пытаются найти положительные моменты. Сильные духом, веселые и хлебосольные украинки отличаются гостеприимством и дружелюбием.

Стереотип о жирной еде

К числу обязательных навыков украинки относится умение вкусно готовить. Наваристый борщ, отличающиеся разнообразием начинок вареники, подаваемые со сметаной галушки, холодец, всевозможные каши и, конечно же, деликатесы из сала — это далеко не все кулинарные изыски, входящие в арсенал местной хозяюшки.

Поскольку украинская кухня изобилует блюдами с использованием копченого, жареного, топленого и даже вареного сала, кулинарки умеючи обращаются с ним, а угощения получаются такими смачными, что пальчики оближешь.

Сами украинки появлением сала в их рационе объясняют татаро-монгольским нашествием. Кочевники, не евшие свинину по религиозным убеждениям, никогда не покушались на это грязное животное, в то время как другая живность частенько забиралась в качестве дани. Чтобы как-то обеспечить семью предприимчивые украинцы стали активно заниматься свиноводством. Хорошие куски туши обычно возили на базар, а себе оставляли сальные и костлявые части, из которых хозяйки варили блюда, легшие в основу национальной кухни.

Сегодня по причине упадка животноводческой отрасли Украина из импортера сала превратилась в его экспортера, а молодое поколение, отдающее предпочтение здоровому и сбалансированному питанию сократило потребление этого продукта до минимума.

Девушки с «низкой социальной ответственностью»

Вместе с чтящими семейные ценности украинками, есть те, кто зарабатывает на жизнь, извлекая выгоду из продажи собственного тела. Число девушек украинского происхождения, занятых в секс-индустрии иностранных государств, растет год от года, и это настоящая проблема, бросающая тень на порядочных соотечественниц, которые страдают из-за создавшегося стереотипа.

На сегодняшний день по официальной сводке Международной организации миграции каждая 4-я проститутка Старого света родилась в Украине, и отрицать этот факт не представляется возможным.