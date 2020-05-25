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Привычки, которые разрушают ваш интеллект 

Мира Маркина 2 часа назад
Ни для кого не секрет, что круглосуточный просмотр телевизора или чрезмерная любовь к видеоиграм не лучшим образом сказываются как на физическом состоянии, так и на умственном.
Но вместе с тем далеко не каждый знает о других вредных и распространенных привычках, которые день за днем разрушают интеллект. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Злоупотребление технологиями

С появлением интернета жизнь человека упростилась в десятки раз: мы фиксируем напоминания в телефоне, чтобы не забыть о важных датах, используем калькулятор даже при простейших расчетах, не запоминаем маршрут, поскольку можем воспользоваться навигатором, а также ищем всю необходимую информацию в поисковиках, но не у себя в голове.
По мнению ученых, все это приводит к тому, что у людей стремительно ухудшается память. В пожилом возрасте плохая память может спровоцировать развитие деменции, вот почему специалисты рекомендуют по возможности в сложных ситуациях полагаться на свой мозг, а не на гаджет.

Пренебрежение спортом

Не так давно специалисты проанализировали данные крупного исследования о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, начатого еще в 1980-х. В нем участвовали люди от 18 до 30 лет. Каждые 2-5 лет ученые проверяли их здоровье, образ жизни, уровень физической подготовки и время, которое подопытные проводили у телевизора. По окончании исследования участники прошли тесты на скорость обработки информации, исполнительные функции и вербальную память.
Испытуемые, пренебрегающие спортом и другой физической активностью, сдавали тесты гораздо хуже тех, кто следил за своей формой. Более того, эксперты выяснили, что сидячий образ жизни приводит к ухудшению памяти.

Любовь к сладостям

Многие люди в попытке отказаться от сахара в рационе добавляют в пищу иные подсластители. Например, фруктозу или кукурузный сироп. Вот только они влияют на здоровье не менее отрицательно, чем сахар. Так, проведя опыты на крысах, ученые выяснили, что злоупотребление фруктозой вызывает расстройство обмена веществ, что в свою очередь приводит к ухудшению памяти и обучаемости.
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Истории , Видео
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