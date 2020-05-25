Как занимались сексом в эпоху Возрождения

Эпоха Возрождения отметилась возвращением не только к культуре античности, но и к некоторым ее моральным нормам. После строгости Средних веков европейцы вновь открыли для себя умение наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. О том, к чему это все привело, расскажет статья «Рамблера».

Титаны Возрождения воспевали человеческое тело, воплощая в своих полотнах самые соблазнительные античные мифы. Италия, а вслед за ней и другие страны Европы, вспомнили о том, что красота — это божественный дар.

Появились честные куртизанки — последовательницы греческих гетер, которые вели свободный образ жизни, были хорошо образованны, умны, общались с самыми известными людьми и жили за счет влиятельных покровителей. Причем куртизанка могла иметь сразу несколько любовных связей и это никого не возмущало. Особенно популярными были куртизанки Венеции, Флоренции, Рима — Вероника Франко , Камилла Пизана, Туллия д’Арагона, Изабелла де Луна, Филлиде Меландрони, Империя Когнати.

Кроме того, на широкую ногу была поставлена индустрия сводничества. Этим занимались даже аристократы и священники. Помимо официальных публичных домов, такие услуги негласно предоставлялись в любом трактире и бане. Иногда этим подрабатывали даже монастыри, несмотря на многочисленные скандалы и церковные судебные процессы.

Вообще падение нравов среди духовенства было стремительным. Монахи, священники, кардиналы и даже Папа Римский позволяли себе любые связи. в том числе и однополые. Например, Юлий III сделал своего фаворита, которого он выдавал за племянника, кардиналом. А об отношениях Александра VI с куртизанками и дочерью Лукрецией сплетничали еще при жизни. Впрочем, в отношениях с Лукрецией подозревали и ее брата Чезаре Борджиа.

В обществе изменилось отношение к интимным связям до брака. К ним даже в приличных семьях стали относится более лояльно, если молодые люди позже заключали союз. Ну а измены в браках были обыденном делом, причем часто ни муж, ни жена не скрывали свои романы на стороне. Но внебрачные дети обычно не имели никаких прав, их судьба всецело зависела от щедрости родителей.

Однополые отношения теперь стали привилегией для просвещенных — их стали называть «итальянской любовью».

Как и в античности, молодые люди нередко заводили подобные связи при полной поддержке своей семьи. Обычно покровитель был старше и имел вес в обществе, а значит, мог обеспечить своему протеже карьерный взлет. Следуя традициям античности, такие романы воспринимались практически как инициация, этап взросления для молодого человека и даже честь, если он становился избранником видного вельможи или знаменитого художника.

Женщинам повезло меньше — они афишировать свои отношения не могли, иначе можно было получить наказание от церковных или светских властей. Впрочем, чаще всего законы этот аспект вообще никак не прописывали. Но были и реальные прецеденты. Например, в Германии в 1547 году некая Агата Дич была выставлена к позорному столбу за связь с Анной Реулин. А двух близких подруг во Франции в 1533 году приговорили к пыткам. Наиболее строго к такого рода вещам относились в Женеве, оплоте кальвинизма. Там непристойное поведение любого рода каралось смертной казнью.

Обратной стороной этого пира плоти в эпоху Ренессанса стало резко увеличившееся число венерических заболеваний. Сифилис стал болезнью высших сословий, от него умер даже король Франции Франциск I , а потом и его жена, королева Элеонора, заразившаяся от мужа.

Для лечения венерических болезней использовали ядовитые смеси из ртути, мышьяка и трав — они, конечно, не облегчали состояния пациента и ускоряли его кончину.