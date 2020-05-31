Кого не брали в КГБ 

Несмотря на опасную службу, работа в КГБ СССР была очень престижной. Однако, не все желающие могли рассчитывать на работу в спецлслужбах. На самом деле в в КГБ был очень строгий отбор. "Рамблер" рассказывает, кто точно не подходил для советского агента.

Стоит отметить, что перед тем, как брать человека на службу, к нему долго присматривались. Естественно, в КГБ никогда не брали людей с судимостью и приводами, а предпочитали "своих". Иногда бывали случаи, когда обычный человек выражал желание пойти в КГБ, но тогда ему приходилось проходить серьезную проверку сотрудников спецслужбы.

Образование

Просто прийти в КГБ "с улицы" было нельзя. В первую очередь, у будущего сотрудника должно было быть высшее юридическое образование. Тех, у кого его не было, могли отправить работать в милицию. Там же работали те, кто заканчивали ПТУ.

Физические данные

Конечно, большую роль играла физическая подготовка. Нужно было сдавать специальные нормативы. Советские агенты умели все или почти все и должны были быть в прекрасной физической форме. При этом, они не имели большого количества мышц, чтобы не выделяться в толпе, ведь в некоторых случаях они работали под прикрытием.

Опознавательные знаки

Никаких шрамов и татуировок у спецагента не должно было быть. По ним его легко могли опознать другие агенты или те, с кем ему предстояло работать. Сотрудники КГБ играли разные роли, меняли внешность, но какие-то отличительные знаки нельзя замаскировать или убрать. То же самое касалось родимых пятен и заметных родинок.

Психологический фактор

Работа в КГБ была тяжелой не только физически, но и психологически. Нужно было справляться с большими объемами информации, изучать своих противников, играть роли и не поддаваться под воздействие других спецслужб. Ведь на каждого агента КГБ приходился шпион из другой страны.