Как князь Голицын проиграл жену в карты 

История дочери князя Григория Вяземского, Марии, по некоторым сведениям легла в основу поэмы Михаила Лермонтова «Тамбовская казначейша». Действительно, жизнь Марии Вяземской достойна сюжета настоящего романа. Ведь юную фрейлину выиграл второй муж у ее первого супруга в карты. О том, как это произошло, и что случилось с Марией после, рассказывает «Рамблер».

Супруги Вяземские выдали дочь замуж довольно рано, Марии едва исполнилось 17 лет. Правда, пару ей подобрали весьма достойную: в женихи определили молодого, невероятно богатого и весьма симпатичного Александра Голицына. Брак со знатным, обеспеченным, привлекательным молодым человеком казался родителям девушки удачным. Но счастливой семейной жизни у молодых супругов не получилось. Голицын оказался по факту человеком грубым, агрессивным, да к тому же ужасным транжирой. Свое состояние он растратил в первые же годы после свадьбы с молодой княгиней, так что мечты родителей Маши о безбедном будущем дочери остались только мечтами. Конечно, Голицыны не бедствовали, перебиваясь с хлеба на воду, но Мария даже не могла позволить себе найти утешение от неудавшегося брака в покупке дорогих нарядов.

О чувствах между супругами говорить уже не приходилось. Мария, конечно, мечтала совсем о другой истории любви. И судьбоносная встреча случилась. На одном из светских приемов Мария Голицына познакомилась с графом Львом Кирилловичем Разумовским. Мужчина, хоть и был старше девушки на пятнадцать лет, зато являлся обладателем прекрасных манер, в отличие от ее супруга Александра Голицына.

После этой первой встречи Мария и Лев пересекались еще несколько раз в доме брата Голицыной (невестка ее была племянницей Разумовского) и в итоге влюбились друг в друга. Омрачал ситуацию несчастливый брак Марии, из-за которого влюбленные не могли быть вместе.

Тогда Лев Разумовский придумал хитрый план. Александр Голицын был страстным игроком, собственно, в карты он и проиграл половину своего состояния. Разумовский однажды сел играть с Голицыным за один стол и выиграл все, что у того осталось. Александр жаждал отыграться, но поставить на кон ему было нечего. Тогда Разумовский предложил Голицыну сыграть на его супругу. Голицын жаждал реванша и остановиться уже не мог, дикая ставка была сделана, на кон Александр поставил свою жену Марию.

Разумовский вновь одержал победу и потребовал свой выигрыш. Правда, он уточнил, что прощает Голицыну весь долг, кроме Марии. Лев забрал девушку и уехал.

Через некоторое время Марии удалось получить развод: церковь признала, что ее муж совершил вопиюще безнравственный поступок. А вот сочетаться браком Марии и Льву долгое время не позволяли, хотя Разумовские довольно быстро приняли девушку в свою семью. Не принимали Марию некоторое время и в свете, до тех пор, пока сам император Александр I не пригласил ее на танец в наместническом доме. С того момента Мария вступила в права законной жены Разумовского. Брак Марии и Льва Разумовских было официально признан в 1809 году.