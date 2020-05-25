В хорьках на картинах нашли сексуальный подтекст

Искусствовед Челси Николс посвятила этой теме тред в своем Twitter-аккаунте.

Специалистка пояснила, что хоть на полотнах и изображалась разные представители куньих, в средневековых сборниках зоологических статей их всех называли хорьками. Тогда считалось, что эти животные способны произвести детеныша через ухо и родить его через пасть. Они символизировали фаллос и указывали на способность к рождению детей.