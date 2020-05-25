Что ели обычные советские люди 

Неделю назад бурное обсуждение вызвала фотография завтрака советского инженера — на столе были раки, рыба, картофельное пюре, овощи. Одни комментаторы усомнились в увиденном, другие возмутились, а третьи согласились, что такой завтрак был вполне возможен. «Рамблер» вспомнил, как питались советские люди в эпоху развитого социализма.

Все города, области и республики снабжались по нескольким категориям. Особой и первой удостаивались Москва, Ленинград, республиканские столицы и так называемые закрытые города. Остальная страна получала продукты по второй категории, а Крайний Север (включая Чукотку и Мурманскую область) — по третьей. Цены также отличались — с учетом расходов на доставку.

В городах особой и первой категории снабжения можно было наблюдать то самое пресловутое советское изобилие. Вот как об этом вспоминает пользовательница Сети Lara63:

«Я выросла в закрытом городе Майли-Сай в Киргизии, где было московское снабжение. В свободной доступности были колбаса нескольких сортов, сыры, не только шоколадные конфеты, но и зефир, и московская пастила, «молочка» всех видов, любые сезонные овощи и фрукты, рыба. Даже черная икра лежала свободно. С мороженым тоже не было проблем. Но мясо все равно приходилось доставать. Летом мы часто ездили к родственникам матери в Алтайский край. В Рубцовске на прилавках ничего, кроме почерневших макарон и ирисок без упаковки, я не помню».

Хорошее снабжение было в республиках, которые граничили с Европой. Многое зависело и от теплого климата — в Средней Азии и на Кавказе в целом население было более сытым. Если глава семейства занимался охотой или рыбалкой, то это помогало разнообразить ежедневное меню семьи. Жители средней полосы выкручивались с помощью дачных участков, где выращивали все, что могли. Если рядом был лес, это давало возможность хозяйкам запастись маринованными и сушеными грибами.

Вообще укоренившаяся привычка к консервированным овощам и фруктам во многом является следствием вечного дефицита свежих плодов.

Кроме того, многие устраивали продуктовые рейды в Москву или Ленинград, набивая сумки деликатесами. Хлеб и макароны были единственными продуктами, которые можно было найти в любом магазине огромной страны.

Открытые источники

Классический завтрак большинства советских граждан описал пользователь интернета под ником ksenobianinSanta:

«Завтрак состоял из яичницы, отварных сосисок, батона, кофе с молоком. Это классический завтрак многих семей середины 80-х. На стол часто подавали яичницу или хлеб с маслом и колбасой. Некоторые вместо яичницы готовили омлет».

С ним не согласился VeniaminThePooh:

«Я знатно орнул с сосисок. Сосиски в СССР это праздник, и очередь метров на сто. И выкидывали на прилавки их пару раз в месяц».

Его поддержал и GuterMorder:

«Кофе с молоком? чушь. Кофе был дефицитом. Все пили молоко или чай — краснодарский, дорогой грузинский и дефицитный индийский. Чай пили с блюдечком. Сосиски? Я сосиски в телевизоре видел гораздо чаще, чем в тарелке. Варёная колбаса с кусками сала была чаще, но не каждый день…Хлеб с маслом был всегда, иногда с маргарином. Яичница или омлет тоже были всегда».

Аdemi1982 уточнил: «Завтрак был — чай, кофе, какао. На закуску гренки, блинчики, сырники пирожки с чем-нибудь (нужное подчеркнуть). А жрали все, что было, кофе утром и с пельменями заходит нормально, если куда-то ехать то и с жареной картохой».

Таким образом, достаток советского человека был связан в первую очередь с тем, где именно он жил, а также зависел от его способности заводить связи с нужными людьми. Важными качествами для выживания были терпение (для бесконечного стояния в очередях), упорство и оптимизм.