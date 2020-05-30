Почему мужей неверных женщин называют рогоносцами 

В обиход прочно вошло слово "рогоносец", которое несет в себе однозначную характеристику мужчины, которому изменила жена. Нетрудно, конечно же, провести аналогию с теми же рогами у парнокопытных млекопитающих. Однако на этом сходства заканчиваются. Так в чем же причина того, что представителей сильного пола, у которых оказалась неверная возлюбленная, называют "рогоносцами". "Рамблер" выясняет, откуда взялся такой ярлык.

К сожалению, достоверно сказать о происхождении сравнительной характеристики, нельзя. Но попробуем разобрать наиболее распространенные версии.

Миф Древней Греции

Согласно древнегреческому мифу, однажды, когда богиня охоты, плодородия и женского целомудрия Артемида купалась в реке, то заметила как за ней подглядывает любопытный юноша Актеон. Точка дочь Зевса превратила паренька в оленя и натравила на него своих собак, которые его разорвали. То есть в древние времена рога могли обозначать чрезмерно любопытного человека, а вовсе не обманутого мужа.

Рога — олицетворение силы

Обычно во время периода спаривания самцы оленя становятся чрезмерно активными и используют рога в борьбе с представителями своего вида. После те же олени сбрасывают рога, что лишает их главного оружия в сражениях за самку.

Предположительно, древние люди считали, что рога сопоставимы с мужским достоинством. В книге Ричарда Онианса " На коленях богов. Истоки европейской мысли о душе, разуме, теле, времени, мире и судьбе" упоминается, что образования на голове парнокопытных в гомеровские времена пользовались особым почетом, их золотили перед принесением животного в жертву. Рога считались священными, поскольку, согласно Демокриту, описывались как продолжение головы.

Еще в древности рог приобрел черты сексуальности, а некоторые греки именовали так мужской половой орган. Вероятно, все завязалось на шутке о том, что жена, "наставляя рога мужу", старается в его пользу.

Военный поход с женщиной

Другая версия базируется на том, что в древней Германии существовал запрет на соитие с женщиной во время похода, поскольку считалось, что это лишает мужчину силы. Поэтому некоторые солдаты, взявшие женщин на войну были обязаны носить постыдную символику своей безвольности. Снимать рога запрещалось, в связи с чем такие воины нередко погибали во время битвы.

Византийский император

Когда в Византии престол занял Андронин Комнин, то он выбирал себе любовниц не только из числа свободных женщин, но и обращал внимание за замужних, а от их мужчин откупался, даруя охотничьи угодья. Таки территории обычно обозначались рогами оленя. Впрочем, это существовало и в верхах средневековой Франции: мужья любовниц короля также прикрепляли к воротам оленьи рога, поэтому в народе их называли рогоносцами.

Проводы на войну

Другая же версия опирается на то, что в древности жены надевали своим мужьям шлемы с рогами, и фраза "надеть мужу рога" понималась в качестве отправки его на войну. Как можно было догадаться, оставшиеся одни жены нередко изменяли своим мужьям, поскольку те могли отсутствовать годами.