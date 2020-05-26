Генеральный план «Ост»: что хотел сделать Гитлер

Адольф Гитлер не планировал поголовного истребления всех «ущербных» народов. По ряду причин это было невозможно. Но он рассчитывал изолировать их от «арийцев» эффективным способом — с помощью расселения в удаленные части планеты.

Плохой хороший славянин

Вопросы расовой чистоты для идеологов Третьего рейха и в первую очередь Гитлера имели первостепенное значение. Фюрер был убежден, что «грехи против крови и расы» — самые страшные, и нация, которая ими злоупотребляет, — обречена на вымирание. Российский исследователь Борис Ковалев отмечает, что национал-социалисты сразу после прихода к власти стали популяризовать евгенику — науку о расовой гигиене. По мнению Ковалева, нацисты трактовали евгенику в том числе и как науку об определении оптимальных пропорций высших и низших рас.

Несмотря на то что славяне наряду с евреями и цыганами причислялись национал-социалистами к «унтрерменшам» (недочеловекам), первое время Гитлер в своих высказываниях не демонстрировал по отношению к ним особого предубеждения: он недолюбливал разве что чехов, которые исторически соседствовали с австрийцами. Американский историк Джон Коннелли подчеркивает, что в официальных документах нацисты не выстраивали славянские народы на лестнице расовой иерархии, хотя на практике такое разделение существовало.

К примеру, Гитлер симпатизировал хорватам, считая их способными ассимилироваться с немцами, а вот к сербам испытывал неприязнь. Министр пропаганды Йозеф Геббельс тепло отзывался о болгарах — как о «мужественном народе и наших друзьях». С наибольшим презрением фюрер относился к славянским народам Советского Союза, которые уже как четверть века были отравлены «ядом иудобольшевизма». Незадолго до вторжения в СССР Гитлер сообщил соратникам, что борьба между Россией и Германией — это борьба между расами.

До начала Второй мировой войны нацистские идеологи, вероятно, не имели сформировавшегося взгляда на славянские народы. Однако даже после захвата советских территорий их расовая политика в отношении славян отличалась непоследовательностью. Отчасти это было вызвано необходимостью завоевать симпатии местного населения. Например, в октябре 1941 года в городе Лубны Полтавской области появились объявления, в которых оккупационные власти требовали, чтобы лица еврейской национальности собрались в определенном месте и в установленное время, а также призывали «арийских жителей города», т.е. русских и украинцев, доносить на евреев.

Обширные территории Советского Союза Гитлер планировал использовать для нужд Германии, так как земли Восточной Европы по договоренности с Муссолини передавались под итальянскую юрисдикцию. Какую часть славянского населения намеревались уничтожить, а какую депортировать, очевидно, предполагалось решать на завершающем этапе войны, которая, по убеждению Гитлера, должна была закончиться полной и безоговорочной победой Третьего рейха.

Кого за Урал, кого в расход

Основным документом, отражавшим видение Германией дальнейшей судьбы восточных территорий и их населения, являлся Генеральный план «Ост». Он создавался нацистами в режиме чрезвычайной секретности в течение нескольких лет. Существовало не более 15 его копий, а в его детали была посвящена исключительно верхушка рейха. Главным разработчиком плана считается немецкий ученый-аграрник оберфюрер СС Конрад Мейер-Хетлинг. В сущности план «Ост» так и остался набором отдельных статей и разделов, в которые вплоть до окончания войны вносились поправки и дополнения.

В октябре 1947 года Мейер-Хетлинг наряду с другими руководящими сотрудниками Главного управления СС по вопросам расы и поселения предстал перед Нюрнбергским трибуналом по делу о расовых преступлениях. Как автору Генерального плана «Ост» ему грозило самое суровое наказание — смертная казнь. Однако бывший оберфюрер СС сделал все, чтобы подробности программы нацистов не стали достоянием общественности. Благо в документах, которые были предъявлены обвинением, не содержалось прямых указаний на депортацию или ликвидацию населения покоренных территорий — об этом лишь косвенно свидетельствовали таблицы с малопонятными расчетами.

Обвиняемому удалось убедить суд, что все эти цифры представляют собой экономические выкладки, которые так и не удалось воплотить в жизнь. 10 марта 1948 года Мейер-Хетлинг был приговорен к 2 годам и 10 месяцам тюремного заключения, однако его тут же освободили в зале суда, так как к этому времени он уже отбыл положенное наказание. Всю последующую жизнь он занимался семеноводческим хозяйством и преподавал в Ганноверском техническом университете. Умер в 1973 году.

Только в 1977 году в Национальном архиве США среди прочих трофейных документов был обнаружен оригинал Генерального плана «Ост», датированный 28 мая 1942 года. В нем содержалась куда более полная информация о намерениях гитлеровской Германии в отношении оккупированных территорий, чем в бумагах, фигурировавших на Нюрнбергском процессе.

Содержание найденного документа, по сути, повторяло многочисленные установки идеологов рейха, касающиеся славян, число которых они предполагали заметно сократить. Оставшуюся часть собирались выселить в Сибирь, при этом немцы рассчитывали, что многие депортируемые не выдержат тяжелых условий дороги и погибнут до прибытия в пункт назначения. Для немцев важно было, чтобы у выживших славян не осталось ни сил, ни воли, ни ресурсов для возрождения за Уралом своего государства и армии.

Славянскому населению не было места на европейской территории России, которая подлежала германизации. Ее планировалось поделить на четыре подчиненных восточному министерству рейхскоммисариата, которые бы выполняли функцию аграрно-промышленных придатков, питавших экономику «Великой Германии». Проект одного из рейхскоммисариатов — Украина — немцы даже успели частично реализовать.

Согласно плану «Ост», на просторах новой Германии, располагавшейся на бывших советских землях, должны были работать не более 14 млн остарбайтеров, остальные 180 млн подлежали либо депортации, либо физическому уничтожению. Славянское население, исходя из более ранних высказываний Генриха Гиммлера , собирались уменьшить на 30 млн человек, правда, верхушка рейха по этому поводу так и не пришла к единому мнению, учитывая сложности с ликвидацией такого количества людей.

За чистоту крови

В ходе Нюрнбергского процесса фигурировал еще один документ, связанный с восточными территориями «новой Германии». Речь о «Замечаниях и предложениях по генеральному плану Ост», автором которых являлся Эрхард Ветцель, юрист, эксперт министерства оккупированных восточных территорий по еврейскому вопросу при Альфреде Розенберге . Документ включает в себя четыре раздела:

1) «Общие замечания по генеральному плану Ост»;

2) «Общие замечания по вопросу об онемечивании, особенно о будущем отношении к жителям бывших прибалтийских государств»;

3) «К решению польского вопроса»;

4) «К вопросу о будущем обращении с русским населением».

Первая часть посвящена вопросу переселения германского населения на восточные территории, которое должно было осуществляться поэтапно. На первом этапе предусматривалось обустроить жизнь около 4,5 тысячи немцев. Местные жители, преимущественно славяне, как непригодные к ассимиляции подлежали высылке за Урал. Евреи не могли рассчитывать даже на депортацию — их ждала неминуемая смерть. А вот прибалты, с точки зрения автора заметок, как представители «нордического типа» вполне подходили для онемечивания.

Третья и четвертая части «Замечаний» уже вплотную касались судьбы славянского населения. По мнению Ветцеля, если еврейский вопрос решался относительно безболезненно, то со славянами дело обстояло сложнее. В первую очередь это относилось к полякам. «Совершенно ясно, что польский вопрос нельзя решить путём ликвидации поляков… Такое решение польского вопроса обременило бы на вечные времена совесть немецкого народа и лишило нас симпатии всех, тем более что и другие соседние с нами народы начали опасаться, что в одно прекрасное время их постигнет та же участь», — пишет Ветцель. Урегулировать польский вопрос автор записок предлагал посредством выселения из Польши до 85% этнических поляков.

Ветцель также рассматривал проблему депортации с исконных земель около 65% украинцев, 75% белорусов и 50% чехов. При этом некоторая часть представителей последних двух наций, по мнению чиновника, вполне была пригодна для германизации. Автор заметок возражал и против полного истребления русского населения, так как это нецелесообразно для Германии как по политическим, так и по экономическим соображениям.

Кроме Сибири, которая часто называлась немецкими идеологами территорией наиболее подходящей для расселения славян, Ветцель упоминает и Южную Америку, в частности Бразилию. Это не выглядит столь уж фантастично, учитывая, что в июне 1940 года Франц Радемахер, глава еврейского отдела МИД Германии, рекомендовал переселить польских евреев на Мадагаскар, бывший тогда французской колонией. Мадагаскарский план был отменен лишь в январе 1942 года, когда на Ванзейской конференции «территориальный вариант решения» еврейского вопроса был заменен его «окончательным решением».

Ответ на вопрос, почему возникла идея расселения славян, впрочем, как и евреев, на столь удаленных от Европы территориях лежит на поверхности. Его можно услышать в многочисленных речах идеологов Третьего рейха. Вот что, к примеру, в ноябре 1942 года на выступлении в Юнкерской школе СС в Бад-Тёльце сказал на тот момент начальник РСХА Генрих Гиммлер:

«Вы попадете на территории с большим количеством чужой крови, ведь рейх очень сильно растянется на восток. На этом пространстве живет множество народов различных видов. Будьте же сами и заставьте ваших солдат быть хранителями и защитниками богатства своей крови, не смешивайте ее с кровью чужой».

Отселение «унтременшей» подальше от границ рейха, в представлении апологетов нацизма, являлось гарантией сохранения чистоты арийской расы. Но приступить к реализации поставленных задач Гитлеру и его соратникам было не суждено.