Названы самые больные породы кошек 

В Сети появился список кошачьих пород, представители которых сильнее подвержены различным заболеваниям. Ветеринары советуют изучить этот вопрос, прежде чем решиться на то, чтобы завести в доме животное.

Так, первое место по болезненности заняли сфинксы, которые часто страдают аллергией и ожирением. Второе место у мейн-кунов, страдающих болезнями сердца, суставов и костной ткани. Замыкают тройку лидеров персы. Они чаще всего сталкиваются с инфекциями глаз и трудностями с дыханием из-за суженных носовых проходов.