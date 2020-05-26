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Названы самые больные породы кошек 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
В Сети появился список кошачьих пород, представители которых сильнее подвержены различным заболеваниям. Ветеринары советуют изучить этот вопрос, прежде чем решиться на то, чтобы завести в доме животное.
Так, первое место по болезненности заняли сфинксы, которые часто страдают аллергией и ожирением. Второе место у мейн-кунов, страдающих болезнями сердца, суставов и костной ткани. Замыкают тройку лидеров персы. Они чаще всего сталкиваются с инфекциями глаз и трудностями с дыханием из-за суженных носовых проходов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что дочь писателя Эдуарда Успенского обвинила отца после смерти.
Истории , Видео
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