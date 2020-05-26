Журналист Андрей Мальгин рассказал, что происходит в Италии на фоне пандемии коронавируса. О ситуации в стране он регулярно пишет на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится историями журналиста.

Сейчас, по словам Андрея Мальгина, в Италии завершается выход из карантина. Везде, кроме Ломбардии, открылись спортзалы и бассейны. В Риме заработали музыкальные и театральные школы, а в Милане — музеи. Кроме того, разрешены кемпинги и турбазы.

Вчера в стране было выявлено 300 новых случаев заражения, половина из них зафиксирована в Ломбардии. По мнению журналиста, в городах региона после отмены карантинных ограничений положение ухудшается. И, если такая статистика сохранится, через несколько недель ситуация будет напоминать начало эпидемии.

"Расчеты на сознательность граждан явно не оправдались. На улицах толпы бездельников, не соблюдающих санитарные нормы. И если в Неаполе и некоторых других южных городах ситуацию с вечерней толчеей в местах, так сказать, народных гуляний удалось купировать, то происходящее в Милане продолжает ужасать".

Андрей Мальгин/ Facebook

Кроме того, Андрей Мальгин рассказал, что после снятия ограничений люди начали гораздо больше работать, чтобы "наверстать упущенное".

"Я сейчас вернулся от парикмахера, так он теперь работает 12 часов в день без выходных. А когда вчера из любопытства заглянул в несколько баров и кафе, не заметил особой разницы между расстановкой столиков до и после эпидемии, а на улице вообще сидят довольно плотно, при этом еще и курят, что, естественно, делается без маски".

В регионе Кампания на юго-западе Италии обострилась проблема с "ночными бабочками". Они и их клиенты не соблюдают меры безопасности.