Вознесение Господне: история и традиции праздника

Вознесение Иисуса Христа на небо после распятия — одно из главных событий новозаветной истории. Согласно христианской религии, после Вознесения земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. Праздник отмечают ежегодно на 40-ой день после Пасхи. В 2020 году Вознесение у православных приходится на 28 мая.

Событие в религиозных текстах

Событие Вознесения подробно описывается в евангелиях от Луки (Лк. 24: 50–51) от Марка и Деяниях святых апостолов (Деян. 1:9–11). Согласно этим текстам, приняв казнь и воскреснув из мертвых, Христос неоднократно являлся ученикам, укрепляя в них веру в чудо Своего Воскресения и подготавливая их к принятию обетованного Святого Духа. Затем Иисус собрал апостолов в Вифании на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо. Тогда явились два ангела и возвестили о том, что пройдет время и Христос снова вернется на землю в зримом облике, чтобы судить живых и мертвых.

О Вознесении написано в Новом Завете: "Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: "Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо". (Деяния 1:9–11)

Дата и название праздника

Название праздника отражает суть события — вознесение на небо Иисуса Христа и завершение Его земного служения. В этот день верующие вспоминают вознесение на небо Иисуса Христа, которое свершилось после окончания его сорокадневного земного служения. Число 40 в иудаизме и христианстве имеет особый смысл. В древней Иудее, по закону Моисея, на 40-й день после рождения мальчиков-первенцев приносили в Иерусалимский храм, чтобы посвятить их Богу. Следуя этому закону, святой Иосиф и Дева Мария принесли Иисуса в храм после его рождения. На 40-й день после Пасхи, то есть после своего возрождения к вечной жизни, Иисус Христос снова входит в храм своего небесного отца.

Смысл праздника

Победив смерть и дав тем самым возможность воскреснуть, Господь вознес в своем лице человеческую природу, открыв каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. Этот день символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа, а еще означает полный расцвет весны по славянским традициям. В народно-христианской традиции считалось, что с Вознесения (на Руси этот праздник иногда называют Вознесеньев день) весна окончательно уступает место лету.

Традиции и народные приметы

В этот день у православных христиан сложилась традиция поминать своих предков, ухаживать за могилами и ходить в гости. Устраивать громкие застолья в этот день не принято, но щедрость поощряется. Существует поверье, что в этот день Иисус ходит под видом нищего, поэтому в этот день стоит раздавать подаяние нуждающимся.

Ночь перед Вознесением в народе называют "соловьиной". Считается, что растения и певчие птицы в это время приветствуют наступление лета.

С Вознесеньева дня, который всегда приходится на четверг, и до ближайшего воскресенья в деревнях проходили окончательные проводы весны. Первое воскресенье после Вознесения считалось окончанием весны и началом лета.