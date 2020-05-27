Что видят люди, пережившие клиническую смерть 

Эксперты Израиля проанализировали рассказы людей, которые пережили клиническую смерть.

Так, многие сталкивались с «феноменом застывшего времени». Ученые предполагали, что не услышат ничего нового, кроме рассказов об ангелах и свете в конце туннеля. Однако в действительности все оказалось иначе. Часть людей сообщили, что для них замедлялось время, и они видели всю жизнь за одну секунду.

Как предполагается, это связано с выбросом адреналина в стрессовых ситуациях.

Другие участники эксперимента рассказывали о «переселении» внутрь других людей, сообщает «Рен ТВ».