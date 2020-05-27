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Что видят люди, пережившие клиническую смерть 

Русская Планета 3 часа назад
Что видят люди, пережившие клиническую смерть
Фото: Русская Планета
Эксперты Израиля проанализировали рассказы людей, которые пережили клиническую смерть.
Так, многие сталкивались с «феноменом застывшего времени». Ученые предполагали, что не услышат ничего нового, кроме рассказов об ангелах и свете в конце туннеля. Однако в действительности все оказалось иначе. Часть людей сообщили, что для них замедлялось время, и они видели всю жизнь за одну секунду.
Как предполагается, это связано с выбросом адреналина в стрессовых ситуациях.
Другие участники эксперимента рассказывали о «переселении» внутрь других людей, сообщает «Рен ТВ».
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Истории , РЕН ТВ
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