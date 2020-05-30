Что врачи использовали до изобретения анестезии 

Еще с самых древних времен люди задумывались о том, какими способами можно облегчить боль. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Например, в Древней Греции в качестве обезболивании использовали корень мандрагоры — ядовитого растения, которое способно вызывать галлюцинации и тяжелые отравления, вплоть до летального исхода.

В Древнем Египте для обезболивания люди пользовались цикутой. Однако после такой анестезии выживали немногие. Эффективнее всех был древнеиндейский метод — листья коки, содержащие запрещенное вещество. Знахари жевали эти листья, и наносили слюну на раны воинов. Пропитанная слюна приносила облегчение страданий, а сами шаманы впадали в транс, тем самым лучше понимая «указания богов».

В средневековой Европе перед операцией больного нередко просто били по голове киянкой, чтобы тот потерял сознание. В этом деле важно было правильно рассчитать удар так, чтобы пациент лишился чувств, но не жизни.

А уже в 1844 году фокусник Гарднер Колтон вызвал на сцену шапито добровольца и дал ему вдохнуть веселящего газа. Участник представления хохотал так, что свалился и сломал ногу. Зрители обратили внимание на то, что пострадавший не чувствует боли. В зале также сидел стоматолог Хорас Уэлс, который оценил свойства газа и выкупил изобретение у фокусника.

Позже Уэлс решил продемонстрировать свое изобретение широкой публике и устроил показательное удаление зуба. Однако, несмотря на то, что пациент надышался веселящим газом, он кричал в течение всей операции. Только спустя несколько лет выяснилось, что больной кричал от того, что он просто боялся стоматологов.

В 1879 году и еще на протяжении многих лет для анестезии вновь стали использовать листья коки. Русский ученый Василий Анреп проводил на себе опыты, вводя под кожу раствор с запрещенным веществом. Он выяснил, что это приводит к потере чувствительности на месте укола.

Лишь в XX веке ученым удалось найти более безопасные альтернативы листьям коки — лидокаин, новокаин и другие средства для местного и общего наркоза.