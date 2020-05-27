Авиарейс, на котором летали только мужчины

В 1953 году компания United Airlines запустила специальное направление для зажиточных мужчин, не желающих проводить время в полете вместе с женщинами-пассажирами. Поэтому авиарейс Chicago Executive между Нью-Йорком и Чикаго с продолжительностью полета 3 часа 15 минут предлагал представителям сильного пола насладиться обществом без дам шесть дней в неделю. "Рамблер" рассказывает, как проходили полеты без женщин.

окунуться в атмосферу без глупой женской болтовни и плача детей, насладиться сигарой или курительной трубкой,

расположиться с комфортом в кресле и надеть на ноги бесплатные тапочки,

провести время в "приятной компании", а также выбрать алкогольные напитки из широкого ассортимента,

занять персональные рабочие места, где можно было узнать котировки акций,

позвонить с борта самолета. Занимающим высокие должности сексистам предлагалось:

Обычно подобные рейсы обслуживали две стюардессы, разносившие еду и напитки.

Спустя семь лет у компании появился конкурент: Mohawk Airlines предоставила мужчинам аналогичную услугу, которая предполагала, что небольшие винтовые DC-3 с комфортом доставят пассажиров из Нью-Йорка в другие регионы. Отличительной чертой проекта было викторианское оформление как внутренней, так и внешней части транспортного средства. Авторы задумки на вопрос о предоставлении услуги женщинам заметили, что тем обстановка показалась бы неприятной из-за пятицентовых сигар и бесплатного пива.

Стюардессы во время обслуживания данного рейса одевались в облегающие костюмы с блестками и страусиными перьями. Проект оказался востребованным, однако претерпел изменения: мужчины перебрались в хвостовую часть самолета, в то время как спереди расположились семейные пары и женщины тех самых привилегированных пассажиров.

Сервис Mohawk Airlines закрылся в 1962 году, а первая подобная задумка — Chicago Executive — продержалась до 1970 года, когда на нее ополчилась Национальная организация женщин. В настоящее время таких проектов не существует.