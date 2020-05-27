Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каким был авиарейс, на котором летали только мужчины 

Мария Сергеева 2 часа назад
Авиарейс, на котором летали только мужчины
Фото: Henry M. Holden Collection
В 1953 году компания United Airlines запустила специальное направление для зажиточных мужчин, не желающих проводить время в полете вместе с женщинами-пассажирами. Поэтому авиарейс Chicago Executive между Нью-Йорком и Чикаго с продолжительностью полета 3 часа 15 минут предлагал представителям сильного пола насладиться обществом без дам шесть дней в неделю. "Рамблер" рассказывает, как проходили полеты без женщин.
Занимающим высокие должности сексистам предлагалось:
  • окунуться в атмосферу без глупой женской болтовни и плача детей, насладиться сигарой или курительной трубкой,
  • расположиться с комфортом в кресле и надеть на ноги бесплатные тапочки,
  • провести время в "приятной компании", а также выбрать алкогольные напитки из широкого ассортимента,
  • занять персональные рабочие места, где можно было узнать котировки акций,
  • позвонить с борта самолета.
Обычно подобные рейсы обслуживали две стюардессы, разносившие еду и напитки.
Спустя семь лет у компании появился конкурент: Mohawk Airlines предоставила мужчинам аналогичную услугу, которая предполагала, что небольшие винтовые DC-3 с комфортом доставят пассажиров из Нью-Йорка в другие регионы. Отличительной чертой проекта было викторианское оформление как внутренней, так и внешней части транспортного средства. Авторы задумки на вопрос о предоставлении услуги женщинам заметили, что тем обстановка показалась бы неприятной из-за пятицентовых сигар и бесплатного пива.
Стюардессы во время обслуживания данного рейса одевались в облегающие костюмы с блестками и страусиными перьями. Проект оказался востребованным, однако претерпел изменения: мужчины перебрались в хвостовую часть самолета, в то время как спереди расположились семейные пары и женщины тех самых привилегированных пассажиров.
Сервис Mohawk Airlines закрылся в 1962 году, а первая подобная задумка — Chicago Executive — продержалась до 1970 года, когда на нее ополчилась Национальная организация женщин. В настоящее время таких проектов не существует.
Видео дня. Невидимое препятствие скинуло девушку с тарзанки
Комментарии 1
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные вещи, которые нашли метростроевцы
Самые странные вещи, которые нашли метростроевцы
Самая бесстыжая царица
Самая бесстыжая царица
Как выглядит первая красавица СССР спустя 32 года
Как выглядит первая красавица СССР спустя 32 года
Как убили предпринимателя Савву Морозова
Как убили предпринимателя Савву Морозова
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто
00:38
Черепаха на ходу пробила лобовое стекло в авто
Безумный мир
Почему на параде 1945 года солдаты были в перчатках
05:06
Почему на параде 1945 года солдаты были в перчатках
Истории
Погребенный заживо древний флот озадачил ученых
10:12
Погребенный заживо древний флот озадачил ученых
Истории
На видео попал кот, который прошел сквозь священника
00:06
На видео попал кот, который прошел сквозь священника
Безумный мир
Опасливый маламут наотрез отказался гулять по Байкалу
00:55
Опасливый маламут наотрез отказался гулять по Байкалу
Безумный мир Места
На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру
00:47
На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру
Вещи
Косули подрезали взлетающие истребители
00:33
Косули подрезали взлетающие истребители
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение