Долги Зайцева и что стало с устаревшим домом моды

Одно из самых известных имен в истории отечественной моды — Вячеслав Зайцев. Все знают его как именитого российского дизайнера с влиятельным домом моды за спиной. Однако в этом месяце СМИ вспомнили одноименный дом из-за долгового скандала. "Рамблер" разбирался, в чем дело.
Оказалось, по решению от 19 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с Дома моды Вячеслава Зайцева 19,4 млн рублей долга за аренду земли в центре столицы. При этом департамент городского имущества города Москвы требовал взыскать более 58 млн рублей из-за того, что дом моды долгое время не платил аренду за место, в котором он находится.
Иск удовлетворили частично, но выяснилось, что это не единственная неуплата Зайцева. Так, Дом моды имеет долг перед единой теплоснабжающей организацией Москвы "МОЭК".
"Долг дома моды составляет 1,3 млн рублей, на основании чего в здании отключены горячее водоснабжение с весны этого года, в сентябре им не подключено отопление", — цитируют СМИ пресс-службу МОЭК.
Конечно, в прессе начали обсуждать, почему же именитому дому моды не хватает денег на жизнь.
Малолетки с плохой генетикой
В долговом скандале поучаствовал и известный телеведущий и историк моды Александр Васильев.
Так Васильев отреагировал на благотворительный сбор для больной девочки, которой требовался укол стоимостью в 150 млн рублей ("Укол Золгенсма").
Телеведущий написал, что его возмущает сбор 150 миллионв на один укол больному ребенку, а вот "19 миллионов рублей на выкуп Славы Зайцева из долговой ямы мы сделать не можем".
Конечно, в Сети были возмущены кощунственным сравнением жизни ребенка с домом моды.
Что с домом
Сам Дом моды Вячеслава Зайцева был основан еще в 1982 году, а последние 10 лет там выпускались регулярные сезонные коллекции.
Влияние Зайцева на российскую моду признают очень многие, но мало кто может назвать реальных людей или звезд шоу-бизнеса, которые носят его одежду в жизни.
Однако еще в 2018 оду Зайцев решил прекратить участие в модной гонке и сделал последний показ, пообещав радовать поклонников специальными проектами.
Сейчас в витринах дома, за аренду которого Зайцеву предстоит выплатить многомиллионный долг, все еще стоят одинокие манекены в причудливых ретроспективных образах.