Долги Зайцева и что стало с устаревшим домом моды

Одно из самых известных имен в истории отечественной моды — Вячеслав Зайцев . Все знают его как именитого российского дизайнера с влиятельным домом моды за спиной. Однако в этом месяце СМИ вспомнили одноименный дом из-за долгового скандала. "Рамблер" разбирался, в чем дело.

Оказалось, по решению от 19 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с Дома моды Вячеслава Зайцева 19,4 млн рублей долга за аренду земли в центре столицы. При этом департамент городского имущества города Москвы требовал взыскать более 58 млн рублей из-за того, что дом моды долгое время не платил аренду за место, в котором он находится.

Иск удовлетворили частично, но выяснилось, что это не единственная неуплата Зайцева. Так, Дом моды имеет долг перед единой теплоснабжающей организацией Москвы " МОЭК ".

"Долг дома моды составляет 1,3 млн рублей, на основании чего в здании отключены горячее водоснабжение с весны этого года, в сентябре им не подключено отопление", — цитируют СМИ пресс-службу МОЭК.

Конечно, в прессе начали обсуждать, почему же именитому дому моды не хватает денег на жизнь.

Малолетки с плохой генетикой

В долговом скандале поучаствовал и известный телеведущий и историк моды Александр Васильев

Так Васильев отреагировал на благотворительный сбор для больной девочки, которой требовался укол стоимостью в 150 млн рублей ("Укол Золгенсма").

Телеведущий написал, что его возмущает сбор 150 миллионв на один укол больному ребенку, а вот "19 миллионов рублей на выкуп Славы Зайцева из долговой ямы мы сделать не можем".

Конечно, в Сети были возмущены кощунственным сравнением жизни ребенка с домом моды.

Что с домом

Сам Дом моды Вячеслава Зайцева был основан еще в 1982 году, а последние 10 лет там выпускались регулярные сезонные коллекции.

Влияние Зайцева на российскую моду признают очень многие, но мало кто может назвать реальных людей или звезд шоу-бизнеса, которые носят его одежду в жизни.

Однако еще в 2018 оду Зайцев решил прекратить участие в модной гонке и сделал последний показ, пообещав радовать поклонников специальными проектами.

Сейчас в витринах дома, за аренду которого Зайцеву предстоит выплатить многомиллионный долг, все еще стоят одинокие манекены в причудливых ретроспективных образах.