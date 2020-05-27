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Как пытались лечиться древние люди 

Мария Сергеева 33 минуты назад
Как пытались лечиться древние люди
Фото: Открытые источники
В числе методов народной медицины до сих пор остаются самые разные предрассудочные техники лечения той или иной болезни, однако все они постепенно либо претерпевают изменения, либо пропадают, уступая место более современным и действенным вариантам. О том, что вытесняют нынешние практики — в материале "Рамблера".
В Сети и сейчас легко находятся статьи о лечении соком каланхоэ Дегремона, которое запросто может избавить от насморка (за полчаса), быстро и эффективно. Согласитесь, даже интерес проснулся узнать о том, что это за чудодейственное средство. Так вот мадагаскарское растение крайне токсично, поскольку содержит кардиогликозид дегремонтианин, которым часто травятся животные, решившие отведать представителя флоры.
В скифских племенах для "духовного очищения" использовали мочу кобыл в течке, которая обогащена эстрогеном. Среди побочных эффектов было: уменьшение яичек, вырастание груди и развитие ожирения по женскому типу. Кроме того, осложнением мог стать тромбофлебит.
Фактически у скифов впервые появилась гормонозаместительная терапия, которая используется и сейчас, конечно же, совершенно в другом виде.
Информация о существовании инфекционных заболеваний в древности была довольно скудна, однако люди все равно искали способы побороть тот или иной недуг, с которым сталкивались. Среди таких были: дизентерия, лямблиоз, малярия и другие.
От последнего заболевания раньше применяли лечение с помощью катарантуса розового, и даже сейчас его используют как противоопухолевое средство благодаря сильным токсичным веществам, воздействующим на клетки. Тот же эффект есть и у эуклеи наталийской, которая применялась как "лекарство от всего". Однако сколько же подобных эффектов при этом приобретал человек, ведь цитостатики воздействуют на все клетки организма, нарушая процессы роста, развития и механизмы их деления.
Самым известным препаратом против инфекций, вызываемых паразитическими организмами, является хинин, который сначала использовали как жаропонижающее, а уже потом он применялся в качестве антиаритмического средства.
От нервозности, при эпилепсии и "дурной голове" в Древнем Китае употребляли икру рыбы фугу, а вот у греков уже было знаменитое до сих пор средство — валерьянка, о свойствах которой еще писал Гиппократ.
В конечном итоге, люди по происшествии некоторого времени могли соотнести, что употребление какого-то растения вызывает то или иное состояние, в результате до нас дошел опыт предыдущих поколений, проверивших на самих себе различные способы лечения и выявивших побочные эффекты. Так и остались только полезные травки — та же валериана, ромашка и др.
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