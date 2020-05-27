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Как медведь-артиллерист служил во время войны в польской армии 

Мария Сергеева 3 часа назад
Как медведь-артиллерист служил в польской армии
Фото: Bogdan Tapu
В 1941 году на территории Советского Союза из беженцев, военнослужащих и бывших заключенных сформировалась польская армия, которую возглавил экс-узник НКВД генерал Владислав Андерс. Снаряженное на средства СССР 75-тысячное войско отказалось воевать вместе с большевиками, поэтому их отправили на помощь британцам в Иран, где военные и встретили дружелюбного медведя. "Рамблер" рассказывает об этом событии.
Во время нахождения на территории Персии солдаты увидели детеныша сирийского бурого медведя, которого выкупили у паренька за еду, немного денег и безделушки. Медвежонка военные полюбили, назвали его Войтеком, зачислили в штат и выкармливали сгущенным коровьем молоком.
Wikipedia
Косолапый рос в достатке и даже научился выполнять некоторые команды, например, воинское приветствие. Когда животное немного подросло, военные принялись тренироваться вместе с ним. Согласно слухам, побеждал Войтек трех-четырех мужчин и при этом умудрялся никого не покалечить.
В 1944 году уже медведя-капрала перебросили на передовую, на итальянскую "линию Густава", где он помогал полякам в британской форме закрепиться на ключевом рубеже. По информации очевидцев, Войтек подносил снаряды на позицию целыми ящиками.
После войны животное отправили в Эдинбургский зоопарк, а все попытки польских военнослужащих "вернуть его на родину" разбились о железный занавес.
Храбрец косолапый прожил до 1963 года, позже он не раз появлялся в различных произведениях искусства, а в 2015 году в Шотландии установили памятник в его честь.
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