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Что нельзя делать в Вознесение Господне 

Александра Нечаева 54 минуты назад
Что нельзя делать в Вознесение Господне
Фото: РИА Новости
28 мая в этом году христиане отмечают один из 12 главных православных праздников — Вознесение Господне. Согласно Евангелию, в этот день Иисус Христос вознесся на небо после воскрешения. Дата праздника ежегодно меняется, но всегда приходится на 40 день после Пасхи (поскольку Христос пробыл на земле после воскрешения 40 дней). С Вознесением, как и со многими другими православными праздниками, издавна связаны определенные традиции и запреты. О том, что нельзя делать в этот день и какие приметы с ним связаны, рассказывает «Рамблер».
Категорически в этот день не рекомендуется работать, причем запрет действует и на работу в огороде и саду, а также уборку в доме и ремонт. Возможны лишь мелкие бытовые хлопоты.
Также в праздник Вознесения считается грехом печалиться, ругаться с близкими и вообще быть в дурном настроении. День следует провести весело и радостно, желательно в кругу семьи.
Безудержное веселье и чревоугодие за праздничным столом не приветствуется, от алкоголя, курения и плотских утех также в этот день стоит воздержаться. Необходима умеренность во всем.
Нельзя в день Вознесения Господня никому отказывать в помощи, а добрые дела делать, не ожидая ничего взамен.
Согласно народным приметам, в этот день лето вступает в свои права и сильного похолодания больше быть не должно. Хорошо, если в день Вознесения Господня светит солнце, а вот дождь считался плохим знаком, который предвещал неурожай и болезни.
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Истории , Иисус Христос
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