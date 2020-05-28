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К кому больше всего «липнут» комары 

Мира Маркина 45 минут назад
К кому больше всего «липнут» комары
Фото: depositphotos.com
Чем ближе летний сезон, тем острее встает проблема, с которой так или иначе сталкиваются все, — комары. Больше всего неприятностей эти насекомые доставляют любителям проводить время на природе. При этом одних людей комары обходят стороной, а к другим "липнут" постоянно. Как насекомые выбирают своих жертв? Выяснял "Рамблер".

I группа крови

Ученые доказали: комары питают особую слабость к обладателям I группы крови. Объясняется это тем, что во время потоотделения на поверхности кожи таких людей образуются бактерии, которые очень нравятся кровососущим.

Обтягивающая одежда

Собираясь на озеро, в лес или просто на пикник с друзьями, отдайте предпочтение свободной одежде, если не хотите весь день отбиваться от комаров. Эти насекомые обожают обтягивающую одежду, ведь ее очень легко прокусить, поэтому надевать ее на природу — не лучшая идея.

Стоячая вода

Едва ли вы сможете спокойно позагорать вблизи озера или пруда, ведь стоячая вода особенно привлекательна для комаров. Кстати, источник стоячей воды может быть даже на вашем дачном участке: бассейн, бочка или ведро с водой магнитом притянут к вам насекомых.
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