Какое оружие на самом деле создали русские 

Идеи русских изобретателей преобразили мир, но далеко не на все изобретения наши умельцы смогли получить патенты. Наши инженеры внесли весомый вклад и в военно-технический прогресс. Их изобретения спасли немало жизней.

Ранцевый парашют Котельникова

Офицер-артиллерист Глеб Котельников был натурой артистической. И сама идея конструкции компактного парашюта пришла к нему в театре. После спектакля в гардеробной заметил в руках дамы плотный сверток, она им взмахнула, и тугая скатка вдруг превратилась в огромный платок. И в 1911-м, спустя почти год после трагической гибели русского летчика капитана Льва Мациевича, свидетелем которой Котельников оказался лично на Всероссийском празднике воздухоплавания, он придумал принципиально новый авиационный ранцевый парашют свободного действия РК-1.

Но когда подал заявку на регистрацию, ему отказали. Начальник Российских Воздушных Сил великий князь Александр Михайлович опасался, что «летчики при малейшем отказе летательного аппарата начнут покидать дорогую машину в воздухе». И лишь 20 марта 1912 года — уже во Франции — Котельников получил патент за № 438 612.

Первые испытания проводились с автомобилем. Ранец закрепили сзади. Когда машина рванула с места, парашют так резко погасил скорость, что мотор заглох. Вторые — с аэростатом. «Прыгал» 80-килограммовый манекен. Первый прыжок человека с 60-метровой высоты с моста через Сену был совершен студентом Петербургской консерватории Владимиром Оссовским в Руане 5 января 1913 года. Первично купол из шёлка и стропы, разделенные на 2 группы и крепящиеся к плечевым обхватам подвесной системы, убирались в деревянный (позже алюминиевый) ранец. В 1923 году он был усовершенствован до конверта с сотами для строп.

Парашют Котельникова русская армия приняла хорошо. Только за 1917 год было совершено 65 спусков.

Фильтрующий угольный противогаз Зелинского-Кумманта

Меньше чем через год после начала Первой мировой войны — 22 апреля 1915-го — в 3.30 утра в предместьях бельгийского города Ипр германцы впервые в истории применили химическое оружие. 5 тысяч солдат англо-французской коалиции погибли на месте. А спустя месяц газовая атака на подступах к Варшаве унесла свыше тысячи русских жизней.

И весь мир бросился искать защиту от нового вида оружия. Промышленные аппараты для очистки воздуха, как и многослойные марлевые повязки, пропитанные гипосульфитом натрия, на передовой были без пользы. Не стал окончательной панацеей и сконструированный в ноябре того же года инженером-технологом завода «Треугольник» Э. Л. Куммантом резиновый шлем с очками. Отчасти помогал дышать и защищал голову. Но фильтра, способного остановить действие отравляющих веществ, еще не было.

Западные ученые нацелились на химические поглотители, нейтрализующие конкретные яды. И только русский химик-органик Н. Д. Зелинский стал искать нечто, что очищало бы воздух вне зависимости от химического состава ОВ. Обратил внимание, что те солдаты, которые успели вжаться лицами в рыхлую землю, уцелели.

По ассоциации пришел к универсальному поглотителю — древесному углю.

Неактивированный уголь с натронной известью, что под влагой дыхания окаменевал, пытался внедрить начальник санитарно-эвакуационной части русской армии принц Ольденбургский. Зелинский сделал ставку на активированный. Остановился на березовом и липовом. Искал способы повысить его пористость и адсорбцию. И добился — 1 грамм активированного угля с развитой капиллярностью имел поглощающую поверхность в 15 кв.м. Из него и сделали фильтры для маски Кумманта. В 1916 году их универсальный противогаз поступил на вооружение русской армии и был высоко оценен союзниками.

Мортира-миномет Гобято

Потомственный дворянин, Георгиевский кавалер и военный инженер-конструктор Л. Н. Гобято в Русско-японскую был командиром батареи 4-й Восточно-Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. Когда возникла необходимость при обороне Порт-Артура уничтожить живую силу противника и накрыть японские огневые точки (скрытые в траншеях и оврагах) навесным огнем с близкого расстояния, Гобято прямо на передовой придумал мортиру-миномет.

Сконструировал надкалиберную мину со стабилизатором буквально из подручных средств. Стволы морских 47 мм орудий закрепил на колесных лафетах. Когда же их не хватило, приспособил просто металлические трубы на деревянных колодах. Вместо обычных снарядов использовал самодельные шестовые мины, что выпускались под углом от 45 до 85° по навесной траектории, и могли уничтожать закрытые цели, недоступные ружейно-пулеметному и артиллерийскому настильному огню.

Изобретение Гобято сохранила тысячи жизней русских солдат и его быстро подхватили войсковые инженеры западных держав.

Самодвижущаяся мина-торпеда Александровского

И. Ф. Александровский вошел в историю с проектом подводной лодки, но оказался забыт как создатель первой русской самодвижущейся мины-торпеды. В 1861 году он завершил разработку чертежей подлодки и построил ее в 1866-м. А вот его «торпедо», изготовленное за год до этого кустарными средствами, но показавшее уже на первых испытаниях боевой потенциал, адмиралом Н. Н. Краббе было оценено «как преждевременное». И чиновники из морского ведомства отвалили немалые средства английскому заводчику Уайтхеду за его торпеду, которая по тактическим характеристикам не превосходила нашу.

Идея торпеды родилась у Александровского в процессе конструирования лодки.

По аналогии решил создать и «самодвижущееся торпедо, что работало бы на сжатом воздухе и управлялось на глубине». Эти две позиции, ставшие «главным секретом» Уайтхеда, русский самородок откроет еще за год до британского «отца торпеды». Но лишь спустя 2 года — в 1868-м — ему разрешат построить ее на «собственные средства с последующим возмещением». В конечном итоге, его «самостоятельная мина» будет иметь ход в 10 узлов, а Уайтхеда, купленная австрийским правительством за 200 тыс. гульденов и английским за 15 тыс. фунтов стерлингов, всего семь.

Русский автомат Федорова

Первую в мире автоматическую винтовку и автомат придумал подданный Российской империи генерал-лейтенант инженерно-технической службы В. Г. Федоров. Еще в 1905-м он предложил проект переделки магазинной винтовки системы Мосина образца 1891 года в автоматическую. А в 1906-м приступил к разработке уже принципиально новой автоматической винтовки. За год до Первой мировой Федоров изготовил два опытных образца.

По боевым характеристикам его изобретение оказалось промежуточным звеном между ручным пулеметом и автоматической винтовкой. Стреляло и очередями, и одиночными выстрелами. Поэтому и получило название «автомат».

Автоматами и автоматическими винтовками системы Федорова впервые в мире была вооружена одна из рот 189-го Измаильского пехотного полка. Что прошла спецподготовку в офицерской стрелковой школе Ораниенбаума и в декабре 1916 года была отправлена на фронт. Так, в России появилось первое в мире воинское подразделение, вооруженное легким автоматическим оружием.